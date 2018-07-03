Материнство делает женщин умнее

Широко распространена обидная для многих женщин точка зрения о том, что материнство делает их менее интеллектуальными и более ограниченными, так как теперь мир женщины замыкается только вокруг ее малыша. Однако ничего подобного в реальности не происходит, как утверждают ученые-нейробиологи. Они вообще полагают, что понятия «женский» и «мужской» мозг придуманы журналистами. Эти органы имеют гораздо больше общего, чем различий. Впрочем, каждый мозг представляет собой уникальную мозаику самых разных характеристик, иногда мужских, иногда женских, пишет Medikforum.ru.

Что же происходит с мозгом женщины после родов? Еще в 2016 году ученые из Нидерландов с помощью МРТ-сканирования нескольких десятков молодых мам до и после беременности доказали, что появление ребенка на свет связано с заметным и длительно сохраняющимся уменьшением серого вещества в областях, связанных с социальными когнитивными процессами и эмпатией. Кроме того, у женщин терялся и объем гиппокампа, связанный с памятью. Неужели беременные глупели? Нет, речь вовсе не шла о дегенерации мозга. Потеря объема отражала стремление определенных зон мозга работать более эффективно. Именно это и доказали ученые, которые решили проверить, связаны ли данные изменения с имеющимися у женщин навыками. Все тесты показали, что эти навыки и сам интеллект нисколько не пострадали.