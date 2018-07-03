53-летняя Моника Беллуччи вышла на подиум в мужском костюме
3. июль 2018, 13:20
В Милане во время показа Dolce & Gabbana в рамках мужской недели моды главными звездами все же стали женщины. На подиум в мужских костюмах вышли 53-летняя актриса Моника Беллуччи и 48-летняя модель Наоми Кэмпбелл.
Не секрет, что актриса итальянского происхождения уже не первый год является музой дизайнеров Доменико Дольче и Стефано Габбана. Она появляется на красных дорожках в нарядах их бренда, а также ставала лицом рекламных кампаний Dolce & Gabbana, пишет Segodnya.ua.
В этот раз на подиум она вышла в строгом черном костюме-тройке, дополнив образ туфлями на шпильках. Наоми же продемонстрировала наряд в лучших традициях сицилийской мафии – костюм в полоску дополнили шляпа, бабочка и крупные украшения.