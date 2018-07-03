53-летняя Моника Беллуччи вышла на подиум в мужском костюме

Не секрет, что актриса итальянского происхождения уже не первый год является музой дизайнеров Доменико Дольче и Стефано Габбана. Она появляется на красных дорожках в нарядах их бренда, а также ставала лицом рекламных кампаний Dolce & Gabbana, пишет Segodnya.ua.