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  • 53-летняя Моника Беллуччи вышла на подиум в мужском костюме

53-летняя Моника Беллуччи вышла на подиум в мужском костюме

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Моника Беллуччи

ФОТО: Maurizio Maule / IPA / PA Images

В Милане во время показа Dolce & Gabbana в рамках мужской недели моды главными звездами все же стали женщины. На подиум в мужских костюмах вышли 53-летняя актриса Моника Беллуччи и 48-летняя модель Наоми Кэмпбелл.

Не секрет, что актриса итальянского происхождения уже не первый год является музой дизайнеров Доменико Дольче и Стефано Габбана. Она появляется на красных дорожках в нарядах их бренда, а также ставала лицом рекламных кампаний Dolce & Gabbana, пишет Segodnya.ua.

Моника Беллуччи

ФОТО: Maurizio Maule / IPA / PA Images

В этот раз на подиум она вышла в строгом черном костюме-тройке, дополнив образ туфлями на шпильках. Наоми же продемонстрировала наряд в лучших традициях сицилийской мафии – костюм в полоску дополнили шляпа, бабочка и крупные украшения.

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