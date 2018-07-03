Ученые назвали идеальный возраст для брака

Об этом говорится в результатах исследований группы ученых под руководством доктора Николаса Вольфингера, который решил определить наиболее оптимальный возраст для вступления в брак. Об этом сообщает The Independent.

По мнению ученых, идеальным возрастом для создания семьи и заключения брака является от 28 до 32 лет. Говорится, что люди, которые поженились в этом возрасте, как правило, самые счастливые в браке, а процент разводов среди них самый низкий.

Кроме того, самый большой процент и расставаний характерен для пар, которые поженились смолоду (18-20 лет) или ближе к сорока годам, пишет Segodnya.ua.