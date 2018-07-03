Появился список самых опасных солнцезащитных кремов для детей! Вашего нет?

Согласно новому исследованию, проведенному Environmental Working Group, почти три четверти солнцезащитных кремов, которые продаются потребителям, не работают, сообщают WSB и The Atlanta Journal Constitution.

Риск возникновения рака кожи почти удваивается без надлежащей защиты солнцезащитного крема! По крайней мере, многие из людей пострадают от солнечных ожогов, если будут использовать плохой продукт, сообщает Lifter.com.ua.

В исследовании EWG было изучено 900 солнцезащитных кремов и более 500 увлажняющих средств с SPF. Специалисты обращали внимание на такие данные, как защита от ультрафиолетового излучения, токсичные ингредиенты и другие опасности.

Согласно сообщениям, 73% тестируемой продукции бесполезны!

Многие из них содержали токсичные ингредиенты, а другие имели высокие SPF, которые приводят к другим разновидностям повреждений.

Ниже приведены 14 наихудших солнцезащитных кремов, предназначенных для детей:

Banana Boat Kids Continuous Spray Sunscreen SPF 100;

Banana Boat Kids Sunscreen Lotion SPF 100;

Coppertone Foaming Lotion Sunscreen Kids Wacky Foam SPF 70;

Coppertone Sunscreen Continuous Spray Kids SPF 70;

Coppertone Sunscreen Lotion Kids SPF 70;

Coppertone Sunscreen Lotion Water Babies SPF 70+;

Coppertone Sunscreen Stick Kids SPF 55;

Coppertone Sunscreen Stick Water Babies SPF 55;

Coppertone Sunscreen Water Babies Foaming Lotion SPF 70;

CVS Health Children’s Sunstick Sunscreen SPF 55;

Equate Baby Sunscreen Lotion SPF 70;

Neutrogena Pure & Free Baby Sunscreen SPF 60+;

Neutrogena Wet Skin Kids Sunscreen Spray SPF 70+;

Up & Up Kids Sunscreen Sticks SPF 55.

Если вы все же столкнулись с одним из этих кремов, то сразу же выбрасывайте. Здоровье важнее денег.

И если в следующий раз вы хотите купить действительно качественную продукцию, тогда следуйте этим советам:

Пользуйтесь кремообразными солнцезащитными средствами, так как некоторые спреи могут быть опасны для детских легких и не так ровно ложатся на кожу.

Даже не смотрите на кремы с защитой меньше 15+. Большинство дерматологов рекомендует выбирать кремы с защитой 30+. Не забывайте наносить крем каждые два часа (даже если он водостойкий), так как примерно за это время его защита перестает действовать.

Выбирайте крем с защитой не больше 50+. Эксперты говорят, что чем сильнее защита, тем большая вероятность вредных веществ в составе.

Внимательно изучайте состав солнцезащитного средства! Вам нужен крем с натуральными фильтрами. Помните, что химия быстро впитывается в кожу, а в большинстве случаев накапливается в организме. Запомните два самых важных защитных ингредиента: диоксид титана и оксид цинка.