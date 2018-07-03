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Рецепт: итальянские равиоли с мясной начинкой

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Фото иллюстративное

ФОТО: Caro / Sven Hoffmann / Caro / Sven Hoffmann

В каждой области Италии принято в равиоли добавлять свою начинку. Сегодня мы приготовим равиоли с мясным фаршем, овощами и пармезаном.

Ингредиенты:

Для теста:

    2 яйца

    2 яичных белка

    300 г муки

    щепотка соли

    2 ст.л. оливкового масла

Для начинки:

    1 ст.л. растительного масла

    250 смешанного мясного фарша

    1 луковица

    1 морковь

    1-2 зубчика чеснока

    2 яичные желтка

    1 ст.л. томатной пасты

    соль, перец – по вкусу

    итальянские травы – по вкусу

    тертый пармезан – для подачи

Рецепт приготовления:

    Муку просейте в большую миску, сделайте в центре "колодец".

    Яйца взбейте вместе с оливковым маслом и солью. Влейте смесь в углубление в муке и замесите однородное тесто, при необходимости добавляя муку, пишет Segodnya.ua.

    Накройте тесто пищевой пленкой и оставьте на 15 минут

    Приготовьте начинку. Разогрейте сковороду с растительным маслом, добавьте мясной фарш и обжарьте до готовности, разбивая лопаткой комочки.

    Добавить измельченные овощи: лук, морковь и чеснок. Жарьте еще 5 минут. Добавьте яичные желтки, томатную пасту и сушеные итальянские травы. Посолите и поперчите.

    Половину теста раскатайте на присыпанной мукой поверхности в тонкий прямоугольный пласт, разрежьте его на две равные части. На одну выложите рядами на расстоянии 4 см порции начинки размером с орех.

    Смочите силиконовую кисточку водой и проведите на тесте между кусочками начинки линии, чтобы образовались квадраты. Это нужно, чтобы тесто лучше скрепилось.

    Накройте второй частью теста, слегка прижмите. С помощью режущего колесика разрежьте по проведенным линиям на квадратики. Повторите с оставшимся тестом.

    Доведите подсоленную воду до кипения в большой кастрюле. Варите равиоли около 10 минут. Переложите в тарелки и посыпьте тертым пармезаном.

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