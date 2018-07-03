Рецепт: итальянские равиоли с мясной начинкой

Ингредиенты:

Для теста:

2 яйца

2 яичных белка

300 г муки

щепотка соли

2 ст.л. оливкового масла

Для начинки:

1 ст.л. растительного масла

250 смешанного мясного фарша

1 луковица

1 морковь

1-2 зубчика чеснока

2 яичные желтка

1 ст.л. томатной пасты

соль, перец – по вкусу

итальянские травы – по вкусу

тертый пармезан – для подачи

Рецепт приготовления:

Муку просейте в большую миску, сделайте в центре "колодец".

Яйца взбейте вместе с оливковым маслом и солью. Влейте смесь в углубление в муке и замесите однородное тесто, при необходимости добавляя муку, пишет Segodnya.ua.

Накройте тесто пищевой пленкой и оставьте на 15 минут

Приготовьте начинку. Разогрейте сковороду с растительным маслом, добавьте мясной фарш и обжарьте до готовности, разбивая лопаткой комочки.

Добавить измельченные овощи: лук, морковь и чеснок. Жарьте еще 5 минут. Добавьте яичные желтки, томатную пасту и сушеные итальянские травы. Посолите и поперчите.

Половину теста раскатайте на присыпанной мукой поверхности в тонкий прямоугольный пласт, разрежьте его на две равные части. На одну выложите рядами на расстоянии 4 см порции начинки размером с орех.

Смочите силиконовую кисточку водой и проведите на тесте между кусочками начинки линии, чтобы образовались квадраты. Это нужно, чтобы тесто лучше скрепилось.

Накройте второй частью теста, слегка прижмите. С помощью режущего колесика разрежьте по проведенным линиям на квадратики. Повторите с оставшимся тестом.