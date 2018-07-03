Рецепт: итальянские равиоли с мясной начинкой

В каждой области Италии принято в равиоли добавлять свою начинку. Сегодня мы приготовим равиоли с мясным фаршем, овощами и пармезаном.
Ингредиенты:
Для теста:
2 яйца
2 яичных белка
300 г муки
щепотка соли
2 ст.л. оливкового масла
Для начинки:
1 ст.л. растительного масла
250 смешанного мясного фарша
1 луковица
1 морковь
1-2 зубчика чеснока
2 яичные желтка
1 ст.л. томатной пасты
соль, перец – по вкусу
итальянские травы – по вкусу
тертый пармезан – для подачи
Рецепт приготовления:
Муку просейте в большую миску, сделайте в центре "колодец".
Яйца взбейте вместе с оливковым маслом и солью. Влейте смесь в углубление в муке и замесите однородное тесто, при необходимости добавляя муку, пишет Segodnya.ua.
Накройте тесто пищевой пленкой и оставьте на 15 минут
Приготовьте начинку. Разогрейте сковороду с растительным маслом, добавьте мясной фарш и обжарьте до готовности, разбивая лопаткой комочки.
Добавить измельченные овощи: лук, морковь и чеснок. Жарьте еще 5 минут. Добавьте яичные желтки, томатную пасту и сушеные итальянские травы. Посолите и поперчите.
Половину теста раскатайте на присыпанной мукой поверхности в тонкий прямоугольный пласт, разрежьте его на две равные части. На одну выложите рядами на расстоянии 4 см порции начинки размером с орех.
Смочите силиконовую кисточку водой и проведите на тесте между кусочками начинки линии, чтобы образовались квадраты. Это нужно, чтобы тесто лучше скрепилось.
Накройте второй частью теста, слегка прижмите. С помощью режущего колесика разрежьте по проведенным линиям на квадратики. Повторите с оставшимся тестом.
Доведите подсоленную воду до кипения в большой кастрюле. Варите равиоли около 10 минут. Переложите в тарелки и посыпьте тертым пармезаном.