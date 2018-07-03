Десять вещей, которые вообще никогда не должны бывать в микроволновке

Все, что вам нужно сделать, это вытащить остатки или замороженную еду из холодильника, нажать несколько кнопок и подождать несколько минут, пишет Lifter.com.ua со ссылкой на Shareably.

И пока вы собираетесь - еда готовится сама! Тем не менее, будьте осторожны: далеко не все подходит для микроволновки.

Вот десять случаев, когда лучше воспользоваться обычной плитой:

1. Яйца.

Слушайте, разве яйца и так не готовятся быстро? Если вы хотите сказать "нет", то, пожалуйста, помните, что попытка приготовить целое яйцо в микроволновой печи закончится очень плохо.

Примерно через 30 секунд вам придется чистить всю микроволновку, поверьте.

Это происходит потому, что пар, создаваемый внутри скорлупы, слишком быстро нагревает внутреннюю часть. Из-за отсутствия отверстия для его выхода яйцо взрывается.

С другой стороны, вы можете сделать яичницу или омлет в микроволновой печи (хотя мы не рекомендуем).

2. Виноград.

Этот случай немного похож на случай с яйцом, но у него есть собственный интересный поворот.

В отличие от яиц, виноград небольшой и состоит из материала, благодаря которому на правильном расстоянии друг от друга виноградинки могут фактически создать плазму.

Хотя это может выглядеть круто, такой процесс также вызовет взрыв. Самый натуральный взрыв, который, безусловно, испортит вашу печь.

Кроме того, какой это рецепт вынудит вас быстро нагреть виноград?!

3. Целый картофель.

Опять же, подобно яйцу или сплошному шарику глины в печи, накопление тепла внутри вызовет взрыв.

С другой стороны, вы можете приготовить довольно вкусный картофель всего за несколько минут, если используете вилку, чтобы разделить его на мелкие кусочки.

4. Что-нибудь металлическое.

Большинство людей, вероятно, уже знакомы с этим советом. Для тех, кто этого не знает, результат не заставит себя долго ждать: вместо вкусного блюда вы получите искры и дым.

Это также, вероятно, разрушит ваши приборы, тарелку и все остальное, что вы в нее положили. Сама микроволновая печь также может повредиться.

В целом, это легко: просто не делайте этого.

5. Цельные острые перцы.

Засовывать острый перец в микроволновку – плохая идея.

Как и у некоторых других продуктов, у острого перца плохая реакция на излучение в микроволновой печи. Создается пар, который будет наполнен капсаицином, химическим веществом, отвечающим за остроту в перце.

Это звучит достаточно зловеще, так что лучше держать перец подальше от микроволновки.

6. Пенопласт.

О, пенопласт. Когда мир, наконец, перестанет тебя производить?

Серьезно, помимо вреда для окружающей среды, пенопласт также противопоказан и для микроволновой печи (хотя некоторые виды могут быть безопасными – смотрите на ярлычки).

Некоторыми возможными побочными эффектами станут стирольный газ, который вызывает рак, химические вещества, впитывающиеся в вашу пищу, и проблемы с эндокринной системой.

Если вы хотите хорошо себя чувствовать, просто поместите еду на обычную тарелку!

7. Бумажные пакеты.

Хотя мы не понимаем, почему люди засовывают их в микроволновку, бумажные пакеты могут легко загореться в микроволновой печи, что вызовет всевозможные проблемы.

Также есть вероятность, что любые чернила, напечатанные на бумаге, могут впитаться в вашу пищу.

Бумажные пакеты, с другой стороны, в целом довольно экологичны.

8. Некоторые пластиковые контейнеры.

Это несложное правило. Хотя некоторые контейнеры определенно безопасны для микроволн, другие могут представлять опасность для вас и вашей пищи.

Если вы хотите избежать отравления химическими веществами, содержащимися в пластике, лучше вообще не использовать такие контейнеры для микроволновки.

9. Термокружки.

Этот пример вполне закономерно вытекает из некоторых правил, перечисленных выше. Хотя вы можете захотеть быстро разогреть кофе, не делайте этого в термокружках, изготовленных из пластика или металла.

Выйдет он, мягко говоря, не очень вкусным.

10. Ничего.

Честно говоря, лучше и вовсе не покупать микроволновку. Способ работы микроволн заключается в высвобождении низких уровней излучения для нагрева вашей пищи.