Смотрите, как азиатские женщины выглядят без макияжа
3. июль 2018, 15:43
Это факт, что стандарты красоты сильно различаются по всему миру, не говоря уже о том, что у каждого человека есть свое понимание. После роста популярности социальных сетей культ красоты стал настолько важным, что некоторые люди готовы пойти практически на все, пишет Bored Panda.
Китаянки, к примеру, достигли совершенно недостижимого уровня макияжа, пишет Lifter.com.ua.
Для некоторых девушек макияж теперь означает не только хайлайтер, тональный крем, тушь и помаду… но и создание практически нового лица с помощью силиконовой кожи, поддельных ресниц и даже клейкой ленты!
Видео ниже, появившееся несколько дней назад, показало, как азиатские девушки снимают свои «поддельные» лица, и большинство из них становятся совершенно неузнаваемыми.