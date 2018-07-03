Вт, 3.07.2018
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Смотрите, как азиатские женщины выглядят без макияжа

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ФОТО: скриншот

Это факт, что стандарты красоты сильно различаются по всему миру, не говоря уже о том, что у каждого человека есть свое понимание. После роста популярности социальных сетей культ красоты стал настолько важным, что некоторые люди готовы пойти практически на все, пишет Bored Panda.

Китаянки, к примеру, достигли совершенно недостижимого уровня макияжа, пишет Lifter.com.ua.

Для некоторых девушек макияж теперь означает не только хайлайтер, тональный крем, тушь и помаду… но и создание практически нового лица с помощью силиконовой кожи, поддельных ресниц и даже клейкой ленты!

Видео ниже, появившееся несколько дней назад, показало, как азиатские девушки снимают свои «поддельные» лица, и большинство из них становятся совершенно неузнаваемыми.

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