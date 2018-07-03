Пять неожиданных изменений в теле, с которым столкнется каждая беременная

МедикФорум решил выяснить, что происходит с телом беременной женщины.

Как меняется тело беременной?

Природа предусмотрительно и мудро подготовила женский организм к осуществлению великой миссии — вынашиванию и рождению ребенка.

Пожалуй, ни один физиологический процесс не сопровождается такой большой внутренней перестройкой, не требует такого участия всех органов и систем, как беременность. Причем все это совершается очень гармонично, последовательно, согласованно.

Наиболее выраженные изменения происходят во внутренних детородных органах, к которым относятся влагалище, матка, маточные трубы и яичники.

Влагалище представляет собой канал, слизистая оболочка которого складчата и потому способна значительно растягиваться во время родов.

Матка — полый подвижный орган грушевидной формы; она располагается в центре малого таза; стенки ее состоят из мышечных слоев, имеющих разные направления.

От дна матки отходят трубы. Каждая из них имеет два отверстия: одно открывается в полость матки, другое — в брюшную полость. По трубам из яичника в матку продвигается яйцеклетка.

У нерожавшей женщины длина матки — 7—9 сантиметров, вес — примерно 50 граммов. С первых же дней беременности матка начинает размягчаться, и увеличиваться — так природа готовит удобное вместилище для плода. Каждое мышечное волокно матки удлиняется и утолщается, становясь к концу беременности в 10 раз длиннее и в 3 раза толще. Кроме того, появляются новые волокна. Размягчается, приобретает эластичность и соединительная ткань. Общая длина матки к моменту родов возрастает до 25— 30 сантиметров, вес — до 900—1 000 граммов, а объем ее полости увеличивается в 519 раз.

Изменяется и форма матки: из грушевидной она становится сначала округлой, затем шаровидной и, наконец, постепенно приобретает яйцевидную форму.

К концу беременности матка уже занимает почти всю брюшную полость. Чтобы хорошо поддерживать ее, связочный аппарат становится более мощным, особенно удлиняются и утолщаются круглые маточные связки. Происходит также утолщение маточных труб.

Формирование нового человека предъявляет повышенные требования ко всему организму женщины, и он отвечает на эти требования с полной готовностью, мобилизуя все свои скрытые в обычном состоянии резервы.

Как меняются показатели беременной?

Количество крови за время беременности увеличивается примерно на 23 процента. Изменяется и ее состав. На 20 процентов возрастает число эритроцитов, однако в связи с увеличением общего объема крови в одном миллилитре крови их становится меньше примерно на 10 процентов. Такое состояние иногда называют «физиологической анемией беременных», хотя на самом деле малокровия нет. Увеличивается количество лейкоцитов, фибрина, фибриногена и тромбоцитов. Это защитная реакция организма на случай кровотечений во время родов или развития послеродовой инфекции.

Более интенсивной становится деятельность желез внутренней секреции, обеспечивающих мать и ребенка достаточным количеством гормонов.

Диафрагма у беременной женщины поднимается выше, дыхание становится более частым, а это способствует активному газообмену.