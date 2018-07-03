Малосольные огурчики: простой рецепт для тех, кто готовит в первый раз

Что вам понадобится:

- 1 кг молодых огурцов;

- 1 головка (небольшая) чеснока;

- 1 ст. л. соли (обычной, не йодированной);

- пряности: гвоздика и душистый перец (по 2-3 шт.), хрен (корень или листья), листья вишни и смородины;

- полиэтиленовый пакет.

Как готовить:

1. Огурцы тщательно вымыть, кончики срезать.

2. Чеснок очистить, нарезать небольшими ломтиками. Всю зелень промыть и обсушить на полотенце, пишет Rus.tvnet.lv.

3. Сложить в пакет огурцы, зелень, специи, посыпать солью. Хорошенько встряхнуть, чтобы ингредиенты как следует перемешались.

4. Пакет закрыть и оставить на 4-5 часов.

Готовятся огурцы при комнатной температуре, но после этого хранить их следует в холодильнике. Можно подержать и дольше 5 часов - будут вкуснее. Чем мельче огурцы, тем быстрее они промаринуются.