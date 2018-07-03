Дьявол в белом халате. Британскую медсестру арестовали за убийство восьми младенцев

Полиция уже не первый месяц ведет расследование смертей новорожденных, которые произошли в Честере в период с марта 2015 года по июль 2016-го. Изначально в деле фигурировали восемь случаев младенческой смертности, причины которых до сих пор не установлены. За время расследования число смертей увеличилось до 17. Не исключено, что медсестра-убийца может быть причастна ко всем этим случаям.