Дьявол в белом халате. Британскую медсестру арестовали за убийство восьми младенцев

Расследование чудовищных преступлений в больнице города Честер продолжается. Число жертв убийцы в белом халате может достигнуть 17.
Полиция графства Чешир задержала сотрудницу Countess of Chester Hospital — главного медучреждения города Честер — по подозрению в убийстве восьми младенцев и покушении на убийство еще шестерых, передает Life.ru.
Полиция уже не первый месяц ведет расследование смертей новорожденных, которые произошли в Честере в период с марта 2015 года по июль 2016-го. Изначально в деле фигурировали восемь случаев младенческой смертности, причины которых до сих пор не установлены. За время расследования число смертей увеличилось до 17. Не исключено, что медсестра-убийца может быть причастна ко всем этим случаям.
Отмечается, что оно было "крайне сложным и очень чувствительным", а сотрудники полиции делали все возможное, чтобы максимально детально установить, что послужило причиной гибели детей.