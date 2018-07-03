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  • Дьявол в белом халате. Британскую медсестру арестовали за убийство восьми младенцев

Дьявол в белом халате. Британскую медсестру арестовали за убийство восьми младенцев

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Младенец.

ФОТО: Jörg Lange / picture-alliance / Scanpix

Расследование чудовищных преступлений в больнице города Честер продолжается. Число жертв убийцы в белом халате может достигнуть 17.

Полиция графства Чешир задержала сотрудницу Countess of Chester Hospital — главного медучреждения города Честер — по подозрению в убийстве восьми младенцев и покушении на убийство еще шестерых, передает Life.ru.

Полиция уже не первый месяц ведет расследование смертей новорожденных, которые произошли в Честере в период с марта 2015 года по июль 2016-го. Изначально в деле фигурировали восемь случаев младенческой смертности, причины которых до сих пор не установлены. За время расследования число смертей увеличилось до 17. Не исключено, что медсестра-убийца может быть причастна ко всем этим случаям.

Отмечается, что оно было "крайне сложным и очень чувствительным", а сотрудники полиции делали все возможное, чтобы максимально детально установить, что послужило причиной гибели детей.

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