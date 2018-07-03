Найден способ мгновенно увеличить грудь

Тренд задала итальянская модель Валентина Фрадеграда. Модель надела топ купальника вверх тормашками: она повязала бретельки вокруг тела, а нижние завязки затянула над грудью, пишет Rus.tvnet.lv .

Администраторы Instagram-аккаунта Cantik попросили подписчиц рассказать, что они думают об этой идее. Многие из них были в восторге и назвали этот способ «мгновенным увеличением груди». Фрадеграда даже завела отдельную страницу под названием Upsidedown bikini official, где девушки делятся фотографиями с надетым вверх тормашками топом.