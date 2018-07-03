Вт, 3.07.2018
«Женщины, не надо терпеть. Будьте счастливы и свободны в своем выборе». Яна Каск
Postimees
Мнение
Впрок
Спорт
ЭР100
Глобус
Культура
КРАСОТКА
Limon
Здоровье
Барбос
Ваш дом
Прогноз
Я любимая
Фигура
Здоровье
Интим
Мамочки
Семья и дом
Звездные дамы
Фэшн
К столу

Найден способ мгновенно увеличить грудь

E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

Грудь. Иллюстративное фото.

ФОТО: Robert Przybysz / PantherMedia / Robert Przybysz

Австралийский бренд - производитель пляжной одежды Cantik предложил девушкам носить бикини необычным образом, сообщает The Sun.

Тренд задала итальянская модель Валентина Фрадеграда. Модель надела топ купальника вверх тормашками: она повязала бретельки вокруг тела, а нижние завязки затянула над грудью, пишет Rus.tvnet.lv.

Администраторы Instagram-аккаунта Cantik попросили подписчиц рассказать, что они думают об этой идее. Многие из них были в восторге и назвали этот способ «мгновенным увеличением груди». Фрадеграда даже завела отдельную страницу под названием Upsidedown bikini official, где девушки делятся фотографиями с надетым вверх тормашками топом.

Читать также

Актуально

НАВЕРХ