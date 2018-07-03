Пять женских привычек, которые лишают мужчин мужественности

Мужественность — ключевая черта мужской натуры. Такие мужчины привыкли соревноваться, бороться, побеждать. А женщины всегда пытаются превратить льва в послушного кота. Многие хотят, чтобы мужчина попрощался со своими друзьями, хобби и посвящал все свое время семье, пишет Soulpost.ru.

Но ни дети, ни красота жены не удержат мужчину от развода, если лишить его свободы и мужественности.

Он может иногда переступать через свою гордость из любви, но его терпение не резиновое. И вот какие женские привычки мужчины больше всего не приемлют:

1. Когда женщина пытается контролировать всю его жизнь.

Женщины — мегаактивны и крайне любопытны по своей природе. Они обычно готовы сделать все, чтобы преуспеть во всем, что им интересно. Когда они выходят замуж, то перемещают свое внимание на жизнь мужчины. Они анализируют его образ жизни и пытаются контролировать каждый его шаг.

Мужчины же не могут представить свою счастливую жизнь, пусть даже семейную, без личного пространства и доверия. Ему нужно как минимум пару часов свободы, чтобы хотя бы просто подумать и принять какие-то решения. Мужчины злятся, когда женщины суют нос в их дела.

2. Когда женщина пытается стать такой же сильной и властной как мужчина.

Хотя мужчины и женщины равноправны, современные женщины пытаются доминировать во многих сферах жизни. Они отказываются следовать старомодным правилам, потому что быть скромной, нежной и женственной больше не модно. Новые приоритеты современных женщин — это деньги, престиж, доминирование и власть.

Но не нужно ломать фундаментальные законы природы. Мы рождены быть женщинами, а они — мужчинами. Не нужно стараться отвоевать у них все, что у них есть.

3. Когда женщина пытается изменить его характер.

А изменить характер взрослого человека практически невозможно, но женщины всем сердцем верят, что могут добиться желаемого результата. Обычно они используют для этого эмоциональный шантаж. Они пилят своих мужчин, ставят ультиматумы, манипулируют…и хотя мужчина готов на все ради любимой женщины, он не будет долго терпеть подобное. Либо просто станет жалким подкаблучником, который уже не понравится и тебе самой.

4. Когда женщина пытается командовать им.

Трудно поверить, что женщины влюбляются в мужественных и бесстрашных мужчин, но потом предпочитают выходить замуж за тех, кого они могут себе подчинить. Но почему женщины обрезают свои мужьям крылья? В основном потому, что боятся потерять его.

Конечно, жизнь становится легче, когда ты знаешь, что твой пассивный и предсказуемый муж всегда сидит дома и играет с детьми. Тебе не нужно переживать из-за его мальчишников или увлечений. Но скоро такая жизнь покажется жалкой твоему некогда льву.

Отношения, в которых права и возможности партнеров ограничиваются, имеют невысокие шансы на выживание. Оба партнера должны проводить время со своими друзьями, занимаясь своими хобби, потому что брак — это не тюрьма, а счастливый союз.

5. Когда женщина постоянно чего-то требует.

Каждый мужчина хочет постепенно сделать из своей женщины королеву, но каждая женщина мечтает найти уже мудрого, сильного, смелого и богатого короля. Желание жить в достатке и чувствовать себя комфортно — это нормально.