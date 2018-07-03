Последствия аборта, о которых обычно молчат врачи

1. Последствия приема абортивных таблеток

Прием абортивных медикаментозных препаратов чреват кровотечениями, судорогами, болями в матке. Готовьтесь к тому, что вас будет тошнить. Возможна также высокая температура, озноб. Иногда, если симптомы проявляются особенно сильно, может потребоваться хирургическое вмешательство, пишет Fabiosa.ru.

2. Последствия вакуумной аспирации

Ее еще называют "мини-абортом". В процессе такого аборта плодное яйцо высасывается через трубку. При такой процедуре есть вероятность (хоть она не велика) повредить матку, занести инфекцию, вызвать сильное маточное кровотечение.

3. Последствия дилатации и эвакуации

Хирургический аборт, при котором металлическими щипцами расширяют шейку матки и достают оттуда плодное яйцо. Чем чревато такое вмешательство? Во-первых, сильным маточным кровотечением. Во-вторых, прободением матки. Все это сопровождается лихорадкой, болями в спине и нижней части живота, неприятным запахом из вагины. И, в-третьих, возникает риск, что женщина попросту больше не сможет родить, а будущие беременности могут заканчиваться выкидышем.

4. Последствия анестезии

При некоторых видах абортов необходима анестезия, которая тоже совсем не безвредна. Так, от нее у женщины может появиться тошнота и рвота, слабость в мышцах и головные боли, аллергическая реакция, озноб.

5. Хирургические осложнения

Надо сразу оговориться, что, если какие-то части плодного яйца остаются в полости матки, велик риск развития инфекции.

6. Угроза жизни

И, хотя большинство женщин платят за аборты невозможностью нормально выносить и родить будущих детей, есть риск летального исхода. Если верить статистике, это примерно 1:100 000. Но кто может гарантировать, что именно в этом конкретном случае все пройдет хорошо?

Дополнительные риски:

эндокринные нарушения;

воспалительные процессы, затрагивающие органы малого таза;

спаечный процесс;

нарушение структуры и функции шейки матки;

скопление крови в полости матки при медикаментозном аборте;

постабортный синдром.

7. Последствия в перспективе

Это только говорят, что "чик" — и проблема решена. А в действительности, избавившись от нежеланного ребенка, женщина потом не может выносить желанного. И это все только проблемы чисто физиологического характера, не говоря о том, что при аборте женщина страдает внутренне — психологически...