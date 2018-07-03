Каково это — пережить менопаузу в 22 года? Что нужно знать про эндометриоз из первых уст

«Я принимаю гормонозаместительную терапию, меня бросает в жар по 4-5 раз в день. Меня тошнит, я чувствую себя плохо, настроение быстро меняется. Это гормональный бунт. Но все же симптомы менопаузы — лучше, чем то, что со мной было, когда я вообще не могла выйти из дома», — рассказала Кэти о своем самочувствии, пишет Fabiosa.ru.

До начала лечения из-за эндометриоза у девушки были очень болезненные месячные, которые сопровождались головной болью, рвотой и сильными коликами. Джонстон была в отчаянии, поскольку врачи не могли в полной мере понять, через что ей приходилось проходить.

Эндометриоз представляет собой гинекологическое заболевание, при котором клетки эпителиального слоя слизистой оболочки матки (эндометрия) разрастаются за его пределами.

Из-за тяжелого состояния Кэти даже пришлось приостановить учебу в университете.

«Меня рвало по шесть-семь раз в день. Я не могла выйти на улицу — у меня все время кружилась голова, не могла видеться с друзьями, заниматься тем, что мне нравится — пением, например.

Чтобы поставить Джонстон диагноз, врачам понадобилось несколько месяцев, за которые девушке пришлось пройти через множество болезненных обследований.

За время болезни Кэти потеряла 19 кг. По словам специалистов, это один из самых тяжелых случаев эндометриоза, с которыми им приходилось сталкиваться.

Во время операции врач обнаружил, что маточная труба девушки разрослась до размеров матки. Именно тогда он принял решение ввести ее организм в состояние искусственного климакса, после которого пациентку ждет еще одна операция. Это позволит Джонстон в будущем родить ребенка.

«Менопауза в 22 года — одна из самых странных вещей в мире. Мне сказали: "Мы собираемся поставить работу твоих яичников на паузу". Но заработают ли они снова? Можно ли это гарантировать? Врачи говорят, что да.

В настоящее время Кэти помогает другим женщинам, которые также столкнулись с эндометриозом. Девушка завела в соцсети страничку, посвященную борьбе с данным недугом.

«Мы, женщины, должны обсуждать свои проблемы и делиться опытом. У нас должна быть возможность говорить друг с другом», — считает Кэти.