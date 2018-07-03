Пикантные рулетики из баклажанов с сыром и зеленью — вкусная летняя закуска

Многим из нас летом не хочется никакой тяжелой или жирной пищи. Внимание хозяек в данную пору зачастую переключается на сезонные овощи и фрукты, и определенно не зря, ведь они не только легко и быстро готовятся, но и крайне полезны и низкокалорийны.
Кабачки, баклажаны и цукини — одни из самых популярных летних продуктов. А уж их сочетание с чесноком и сыром — всегда беспроигрышный вариант, пишет Fabiosa.ru.
Сегодня мы поделимся с вами рецептом пикантных рулетиков из баклажанов, которые смогут как украсить праздничный стол, так и разнообразить повседневное меню.
Ингредиенты:
2 крупных баклажана;
150-200 г мягкого сыра;
1 зубчик чеснока;
горсть грецких орехов;
1 ст. л. оливкового масла;
2 веточки базилика;
соль, перец по вкусу.
Способ приготовления:
Срезаем с баклажанов кончики и нарезаем вдоль на тонкие пластинки. Посыпаем слайсы солью — она уберет лишнюю горечь — и отставляем в сторону.
На разогретой сковороде подсушиваем горсть грецких орехов. По желанию вы можете очистить их от шелухи.
Рубим орехи на мелкие кусочки.
Измельчаем листья базилика.
Кладем в емкость 150-200 г мягкого сыра — например, рикотту или фету. Вливаем 1 ст. л. оливкового масла, солим и перчим.
Всыпаем измельченные орехи, базилик и 1 раздавленный зубчик чеснока. Перемешиваем и ставим в холодильник.
Промываем баклажаны под проточной водой, подсушиваем полотенцем и обжариваем на растительном масле до готовности.
Даем слайсам немного остыть, затем выкладываем на один край сырную начинку и скручиваем в рулетики.
Восхитительная холодная закуска готова!