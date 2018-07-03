Пикантные рулетики из баклажанов с сыром и зеленью — вкусная летняя закуска

Кабачки, баклажаны и цукини — одни из самых популярных летних продуктов. А уж их сочетание с чесноком и сыром — всегда беспроигрышный вариант, пишет Fabiosa.ru.

Сегодня мы поделимся с вами рецептом пикантных рулетиков из баклажанов, которые смогут как украсить праздничный стол, так и разнообразить повседневное меню.

Ингредиенты:

2 крупных баклажана;

150-200 г мягкого сыра;

1 зубчик чеснока;

горсть грецких орехов;

1 ст. л. оливкового масла;

2 веточки базилика;

соль, перец по вкусу.

Способ приготовления:

Срезаем с баклажанов кончики и нарезаем вдоль на тонкие пластинки. Посыпаем слайсы солью — она уберет лишнюю горечь — и отставляем в сторону.

На разогретой сковороде подсушиваем горсть грецких орехов. По желанию вы можете очистить их от шелухи.

Рубим орехи на мелкие кусочки.

Измельчаем листья базилика.

Кладем в емкость 150-200 г мягкого сыра — например, рикотту или фету. Вливаем 1 ст. л. оливкового масла, солим и перчим.

Всыпаем измельченные орехи, базилик и 1 раздавленный зубчик чеснока. Перемешиваем и ставим в холодильник.

Промываем баклажаны под проточной водой, подсушиваем полотенцем и обжариваем на растительном масле до готовности.

Даем слайсам немного остыть, затем выкладываем на один край сырную начинку и скручиваем в рулетики.