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  • Пикантные рулетики из баклажанов с сыром и зеленью — вкусная летняя закуска

Пикантные рулетики из баклажанов с сыром и зеленью — вкусная летняя закуска

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ФОТО: скриншот

Многим из нас летом не хочется никакой тяжелой или жирной пищи. Внимание хозяек в данную пору зачастую переключается на сезонные овощи и фрукты, и определенно не зря, ведь они не только легко и быстро готовятся, но и крайне полезны и низкокалорийны.

Кабачки, баклажаны и цукини — одни из самых популярных летних продуктов. А уж их сочетание с чесноком и сыром — всегда беспроигрышный вариант, пишет Fabiosa.ru.

Сегодня мы поделимся с вами рецептом пикантных рулетиков из баклажанов, которые смогут как украсить праздничный стол, так и разнообразить повседневное меню.

Ингредиенты:

    2 крупных баклажана;

    150-200 г мягкого сыра;

    1 зубчик чеснока;

    горсть грецких орехов;

    1 ст. л. оливкового масла;

    2 веточки базилика;

    соль, перец по вкусу.

Способ приготовления:

Срезаем с баклажанов кончики и нарезаем вдоль на тонкие пластинки. Посыпаем слайсы солью — она уберет лишнюю горечь — и отставляем в сторону.

На разогретой сковороде подсушиваем горсть грецких орехов. По желанию вы можете очистить их от шелухи.

Рубим орехи на мелкие кусочки.

Измельчаем листья базилика.

Кладем в емкость 150-200 г мягкого сыра — например, рикотту или фету. Вливаем 1 ст. л. оливкового масла, солим и перчим.

Всыпаем измельченные орехи, базилик и 1 раздавленный зубчик чеснока. Перемешиваем и ставим в холодильник.

Промываем баклажаны под проточной водой, подсушиваем полотенцем и обжариваем на растительном масле до готовности.

Даем слайсам немного остыть, затем выкладываем на один край сырную начинку и скручиваем в рулетики.

Восхитительная холодная закуска готова!

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