Шесть важных симптомов, о которых может предупредить ваша грудь

Увеличение размера

Самая безопасная (хотя и не очень приятная) причина – вы начали набирать вес. Дело в том, что наша грудь состоит в основном из клеток жировой и железистой ткани и увеличиваются, как только в вашем организме увеличивается процент жира. Другими причинами увеличения размера могут быть гормональные изменения, связанные с приемом оральных контрацептивов или беременностью, а также появление новообразований, пишет Goodhouse.ru.

Уменьшение размера

В первую очередь это говорит о том, что процент жировой ткани в вашем организме существенно снизился. Если вы целенаправленно этого добивались, то волноваться не о чем, а вот если вы не предпринимали никаких усилий для сброса веса, а ваша грудь вдруг стала меньше, вам стоит проверить состояние щитовидной железы – потеря веса может быть связана с нарушениями ее работы.

Зуд

Возможно, вы забыли вовремя постирать ваш бюстгальтер – или материал, из которого он сделан, слишком раздражает кожу. Но кроме того, внезапно появившийся зуд может быть симптомом аллергии: кожа груди особенно тонкая и одной из первых реагирует на аллергеныВозможно, ваш новый лосьон для тела или мыло вам совсем нет подходят, а, может быть, вы съели за обедом что-то неподходящее. Если зуд не проходит в течение длительного времени, примите антигистоминный препарат и обязательно обратитесь к врачу.

Изменение формы

Небольшая асимметрия груди – это нормально и присуще почти каждой девушке. Но вот если одна грудь стала выраженно больше другой или если форма ее значительно изменилась, надо срочно обратиться к врачу – это может быть проявлением опухоли. Совершенно необязательно злокачественной, но лучше в этом убедиться как можно раньше.

Растяжки

Как и изменение размера, растяжки могут быть первыми признаками набора или потери веса, особенно если мы худели или толстели очень быстро. А еще появление растяжек на груди может предупреждать о гормональном дисбалансе – и лучше бы вам не откладывать визит к эндокринологу.

Волоски