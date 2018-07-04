Десять применений ополаскивателя для рта не по назначению

1. Конечно, это отличное средство для чистки зубной щетки (и прочих щеток). Напомним, что мыть инструмент для красивой улыбки надо после каждой чистки. А вот генеральную уборку можно устроить щетке раз в неделю. Для этого окуните щетку в средство так, чтобы щетинки были покрыты жидкостью и оставьте на ночь.

2. Очищать жидкостью можно не только щетку. Если вы никак не можете избавиться от ядерного аромата чеснока или лука от рук, просто протрите их жидкостью. Поможет ополаскиватель и в поездке – в качестве антисептика, сообщает Goodhouse.ru.

3. Не трудно догадаться, что ополаскиватель дезинфицирует кожу не только рук, но и стоп. Смочите ватный диск средством и протирайте пяточки. Они станут не только свежее, но и мягче.

4. Кожу головы средство тоже лечит. Благодаря противогрибковому эффекту ополаскиватель обладает и медицинскими свойствами. Например, избавляет от перхоти, если разбавить его водой 1:1 и нанести на кожу головы после мытья…

5. … а также от других грибковых заболеваний. Чтобы вылечить грибок на ногтях следует оставлять ватные диски, смоченные ополаскивателем на 40-50 минут на ногтях. Лечение длится от недели до 10 дней. Обрабатывать ополаскивателем в этом случае нужно и обувь – во избежание повторного заражения.

6. Ополаскивателем можно мыть поверхности, на которых скапливается больше всего бактерий. Это дверные ручки, клавиатура и мышь компьютера, мусорное ведро и даже унитаз. Последний лучше всего ополоснуть средством и оставить так на ночь. Эффект будет не хуже, чем от специальной жидкости, но ухаживает за сантехникой ополаскиватель вовсе не агрессивно.

7. Отбелить пожелтевшие от лака ногти средство для полости рта тоже поможет. Для этого можно воспользоваться ванночками с ополаскивателем, разбавленным с водой 1:1. Эффект появится не сразу, зато будет стойким.

8. Чтобы букет цветов стоял подольше и выглядел свежим нужно не только подрезать стебли цветов. Если налить в воду ополаскиватель для рта – 2 столовых ложки на 1 литр, то долговечность цветам гарантирована.

9. Зуд и воспаления на коже тоже можно протереть этим средством. Чесаться будет меньше, а проходить быстрее.

10. Помогает раствор ополаскивателя и от прыщей. Однако здесь нужно быть осторожными: средство сушит кожу. После тщательного протирания не забывайте пользоваться увлажняющим кремом.