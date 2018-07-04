Беременным не разрешают принимать солнечные ванны

Еще совсем недавно вы спокойно принимали солнечные ванны, покрывались коричневым загаром и приводили в восторг окружающих. Но теперь, когда через несколько месяцев вы подарите жизнь новому человеку на этой планете, следует подчиняться определенным правилам. В целом, эксперты не советуют беременным принимать солнечные ванны, хотя никаких научно доказанных рисков от этих процедур для детей пока не появилось. Однако длительное нахождение под солнцем может грозить солнечными ожогами, перегревом или обезвоживанием. Все это не очень полезно для малыша, который проходит через стадию внутриутробного развития, поэтому беременным нужно соблюдать предосторожности, пишет Medikforum.ru.

Старайтесь длительное время не сидеть перед прямыми лучами солнца, лучше вообще не выходить на улицу в самые жаркие отрезки дня, а также пить больше воды. Также беременным не рекомендуется посещать солярии, которые не являются полностью безопасными, а в каких-то случаях их можно назвать даже вредными. К примеру, при значительном количестве процедур в соляриях женщины получают большую дозу ультрафиолетовой радиации, чем в середине самого жаркого дня где-нибудь в Средиземноморье. В распоряжении науки имеются доказательства связи между увеличивающимся объемом солнечной радиацией и дефицитом фолиевой кислоты.