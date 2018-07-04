При подобного рода психологических травмах людям свойственно фокусироваться на каких-то отдельных переживаниях или воспоминаниях, старательно отстраняясь от всего, что происходит в их жизни. Первый совет связан с изменением этого сценария. Смотрите на всю картинку целиком, то есть абстрагируйтесь от одного неприятного эпизода, и вы увидите много аспектов жизни в будущем, за которые можно эту жизнь поблагодарить. Никогда не стесняйтесь обратиться за профессиональной помощью, если после развода в течение длительного время вы испытываете психологическую боль или травму. Ведь в такие периоды люди часто демонстрируют суицидальное настроение, они считают свою жизнь безнадежной, а себя беспомощными и ничего не значащими.

Необходимо всеми силами упражнять свой мозг для того, чтобы наполнить тело энергией. Скачки настроения, депрессивные мысли и сомнения, одиночество, раздражительность - все это делает нас уязвимыми перед будущими проблемами со здоровьем. Упражнения для мозга и тела помогут наполниться энергией и укрепить иммунитет. Только что закончились важные и длительные отношения в вашей жизни, и это прекрасный повод для того, чтобы переоценить другие отношения, которые продолжаются. Почаще встречайтесь с родственниками, возобновите отношения с теми друзьями, с которыми вы давно не виделись, пишет Medikforum.ru.