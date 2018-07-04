На свет появились близнецы, один из которых имеет синдром Дауна

Мать новорожденных, Никола Бейли, не боялась предстоящего события и особо не волновалась. Опыт родов у молодой женщины уже был, четыре года назад у них с мужем родился сын, абсолютно здоровый мальчик. Сама Никола - медсестра, она проходила все процедуры, необходимые при беременности, пишет Medikforum.ru.

Конечно же, будущая мать делала и УЗИ. Но ультразвук не обнаружил никаких нарушений в развитии близнецов в утробе матери. Только во время родов врачи с изумлением увидели, что одна из девочек страдает синдромом Дауна. Эта малышка, получившая имя Харпер, появилась на свет первой. Ее сестра, Куинн, родившаяся на 38 минут позже, не имеет никаких нарушений в здоровье.

Никола Бейли и ее супруг Тодд заявили, что не воспринимают наличие синдрома у дочери как трагедию и не имеют никаких претензий к медикам.

«Все, что я помню о родах, - это врач, который просит у меня прощения. Но как только я увидела своих детей, мое сердце растаяло. Обе были такие чудесные!», - рассказала британка на встрече с журналистами.