Девять мифов о беременности, в которые все верят

Чаще всего тяга к соленому вызвана стрессами, нарушением сна и ПМС. Ничего страшного в ней нет, она проходит сама. Если симптом сохраняется долго, нужно посетить врача и разобраться в причинах.

Кстати, некоторым будущим мамам, наоборот, хочется сладкого. Могут сильно поменяться предпочтения: прежде любимые блюда становятся противны и – наоборот. Некоторые продолжают есть как обычно, у них ничего не меняется.

Миф №4. Живот растет быстрее — внутри близнецы

В среднем вероятность забеременеть близнецами у каждой женщины составляет около 3%. Она несколько выше, если будущая мать старше 30-40 лет.

Считается, что при беременности двойней сильнее выражены симптомы первого триместра, в том числе тошнота. Будущая мама якобы сильнее прибавляет в весе, у нее быстрее растет живот, она начинает раньше ощущать, как малыши толкаются внутри.

Действительно, некоторые из этих симптомов при многоплодной беременности выражены сильнее. Но это ненадежные признаки. Они очень индивидуальны. Лучший способ узнать, что у вас в животе действительно два плода, – ультразвуковое исследование.

Миф №5. Беременной надо питаться за себя и за ребенка

Будущей матери необходимы дополнительные калории и питательные вещества. Но двойные порции – явный перебор. Переедание не только бесполезно, но и вредно, оно может привести к некоторым проблемам со здоровьем и осложнениям во время беременности.

На самом деле, беременной достаточно 200-300 лишних калорий в день, это соответствует примерно одному бублику или полной столовой ложке майонеза.

Научные исследования показали, что во время беременности безопасны даже некоторые диеты. Главное, чтобы питание было полноценным и разнообразным.

Миф №6. Надо беречь себя

Во время беременности нужно избегать чрезмерных физических нагрузок, но некоторые женщины воспринимают эту рекомендацию чересчур утрированно. Ожидание ребенка – не повод постоянно лежать в постели или на диване перед телевизором. От этого повышается риск осложнений во время родов.

Физическая активность нужна, если только врач не нашел у будущей матери серьезных осложнений, из-за которых, действительно, нужно постоянно находиться в постели. Во время беременности полезно плавание, йога, некоторые виды фитнеса, ходьба, прогулки на свежем воздухе, занятия на велотренажере. К езде на велосипеде нужно относиться с осторожностью: можно потерять равновесие, упасть и получить травму.

Миф №7. Начало беременности — конец половой жизни

Половые контакты не противопоказаны ни на каком сроке беременности. Вы не можете навредить будущему ребенку, если только не практикуете что-то экстремальное. Исключения всего два: если врач диагностировал осложнения, отнес вас к группе повышенного риска и рекомендовал воздержание; на самых последних неделях беременности интимная близость может спровоцировать начало родов.

Миф №8. Авиаперелеты противопоказаны

Вопреки распространенному мнению, летать на самолете во время беременности безопасно. Во втором триместре, когда у многих будущих мам отсутствуют симптомы, а энергия бьет ключом, вполне можно запланировать небольшое путешествие. Нет никаких научных доказательств того, что авиаперелет способен спровоцировать выкидыш или преждевременные роды.

Осторожность стоит проявлять будущим матерям, у которых повышены артериальное давление, уровень сахара в крови, риск выкидыша. В таких случаях перед тем, как отправляться в путешествие, нужно проконсультироваться с врачом.

Если вы панически боитесь летать, от путешествия лучше воздержаться: сейчас, во время беременности, вам совсем не нужны такие бурные эмоции.

Миф №9. Самое счастливое время в жизни женщины

Многим кажется, что беременные женщины буквально порхают от счастья и не замечают ничего вокруг себя. Реальность куда суровее. Сильные эмоциональные колебания, страшные сны, постоянные переживания за будущего ребенка часто сопутствуют беременности.