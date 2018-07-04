Пять причин появления сгустков во время менструаций

И, хотя кровяные сгустки могут появляться в норме во время менструального цикла, вы должны помнить, что некоторые заболевания и расстройства также могут сопровождаться возникновением данного симптома. Давайте разберем пять основных причин, способствующих появлению кровяных сгустков во время цикла, пишет Fabiosa.ru.

1. Перименопауза

Циклы с наличием большого количества кровяных сгустков могут служить индикатором наступления перименопаузы (стадия, предшествующая менопаузе). Данное состояние сопровождается изменением уровня прогестерона. Этот гормон совместно с эстрогеном регулирует менструальный цикл. Во время менопаузы уровень эстрогенов значительно повышается, что приводит к обильному отторжению эндометрия. Это способствует появлению большого количества сгустков крови.

2. Выкидыш

Некоторые эксперты считают, что у 15-20% беременных происходит выкидыш до 20 недели. Другие специалисты утверждают, что истинные цифры еще выше, поскольку многие женщины в таких случаях даже не знают о своей беременности. Другими словами, присутствующие кровяные сгустки – это части плодного яйца.

Однако не стоит паниковать. Зачастую именно гормональный дисбаланс приводит к появлению сгустков.

3. Миома матки

Миома – это доброкачественная опухоль, которая растет в полости матки. Однако доброкачественность не является синонимом безопасности, поэтому игнорировать данное заболевание не стоит. Миома матки может быть причиной возникновения боли в животе, сдавления мочевого пузыря и появления сгустков крови во время менструального цикла.

4. Контрацептивы

Организм каждой женщины по-разному реагирует на гормональные (противозачаточные препараты) и негормональные (внутриматочная спираль) методы контрацепции. Один из возможных побочных эффектов – меноррагия, которая может проявляться длительными менструациями (более 7 дней) с большим количеством кровяных сгустков.

5. Наследственные аномалии

Существуют наследственные заболевания, повышающие склонность человеческого организма к кровотечениям. Одна из таких патологий – болезнь Виллебранда. Женщины, страдающие данным заболеванием, нередко жалуются на появление сгустков крови во время менструации. Также повышается склонность к возникновению гематом, носовых кровотечений и кровоточивости десен.

Появление кровяных сгустков во время менструации еще не означает наличие какого-либо из вышеуказанных заболеваний. Все зависит от клинической картины болезни и сопутствующих симптомов.