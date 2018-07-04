Пять причин появления сгустков во время менструаций

Консистенция, цвет и частота кровянистых выделений во время менструаций меняются от месяца к месяцу. В некоторых случаях могут появляться кровяные сгустки. Специалисты утверждают, что их возникновение во время менструаций далеко не всегда представляет опасность для здоровья. Более того, чаще всего это абсолютно нормально.
И, хотя кровяные сгустки могут появляться в норме во время менструального цикла, вы должны помнить, что некоторые заболевания и расстройства также могут сопровождаться возникновением данного симптома. Давайте разберем пять основных причин, способствующих появлению кровяных сгустков во время цикла, пишет Fabiosa.ru.
1. Перименопауза
Циклы с наличием большого количества кровяных сгустков могут служить индикатором наступления перименопаузы (стадия, предшествующая менопаузе). Данное состояние сопровождается изменением уровня прогестерона. Этот гормон совместно с эстрогеном регулирует менструальный цикл. Во время менопаузы уровень эстрогенов значительно повышается, что приводит к обильному отторжению эндометрия. Это способствует появлению большого количества сгустков крови.
2. Выкидыш
Некоторые эксперты считают, что у 15-20% беременных происходит выкидыш до 20 недели. Другие специалисты утверждают, что истинные цифры еще выше, поскольку многие женщины в таких случаях даже не знают о своей беременности. Другими словами, присутствующие кровяные сгустки – это части плодного яйца.
Однако не стоит паниковать. Зачастую именно гормональный дисбаланс приводит к появлению сгустков.
3. Миома матки
Миома – это доброкачественная опухоль, которая растет в полости матки. Однако доброкачественность не является синонимом безопасности, поэтому игнорировать данное заболевание не стоит. Миома матки может быть причиной возникновения боли в животе, сдавления мочевого пузыря и появления сгустков крови во время менструального цикла.
4. Контрацептивы
Организм каждой женщины по-разному реагирует на гормональные (противозачаточные препараты) и негормональные (внутриматочная спираль) методы контрацепции. Один из возможных побочных эффектов – меноррагия, которая может проявляться длительными менструациями (более 7 дней) с большим количеством кровяных сгустков.
5. Наследственные аномалии
Существуют наследственные заболевания, повышающие склонность человеческого организма к кровотечениям. Одна из таких патологий – болезнь Виллебранда. Женщины, страдающие данным заболеванием, нередко жалуются на появление сгустков крови во время менструации. Также повышается склонность к возникновению гематом, носовых кровотечений и кровоточивости десен.
Появление кровяных сгустков во время менструации еще не означает наличие какого-либо из вышеуказанных заболеваний. Все зависит от клинической картины болезни и сопутствующих симптомов.
Мы рекомендуем обратиться к врачу при обнаружении любых радикальных изменений менструального цикла (болезненность, появление сгустков крови) для проведения полноценного обследования вашей репродуктивной системы.