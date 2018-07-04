Названы самые опасные предметы, которые есть в каждом доме

Губка

На ней бактерий больше, чем на унитазе. Так что, вместо того чтобы усиленно натирать сантехнику антибактериальным средством, лучше чаще менять губки для мытья посуды. Все дело в том, что губка — очень приятный дом для бактерий и грибков: много еды, всегда влажно, поэтому там заселяются самые разные микроорганизмы, вплоть до кишечной палочки. Чтобы можно было пользоваться губкой с минимальным риском для здоровья, промывайте ее хорошо, меняйте каждую неделю или раньше, если она стала плохо пахнуть, пишет Health.mail.ru.

«Прежде рекомендовалось не отправлять губки в мусор, а избавлять их от микроорганизмов с помощью микроволновки или посудомоечной машины, но сейчас появились данные, что это не очень эффективно. Тем не менее уверенности у ученых нет, следите за развитием событий», — советует Дарья Саркисян.

Ватные палочки

Вообще-то ничем больше ногтя в ухо лезть нельзя. А уж ватными палочками и подавно. С помощью ватной палочки вы только утрамбовываете серу в область барабанной перепонки. И не очищаете слуховой проход, а приближаете тот момент, когда из-за пробки ухудшится слух или даже возникнет боль и придется идти к врачу. Кроме того, ватной палочкой вы можете травмировать ухо. В 19% случаев предметы, которые оказываются в ухе и которые может достать только врач, — это ватные палочки. Повреждение барабанной перепонки тоже иногда случается у любителей ватных палочек, и за этим может последовать операция. Попробуйте для начала перейти на палочки с ограничителями. Это будет шаг в верном направлении.

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