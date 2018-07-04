Названы самые опасные предметы, которые есть в каждом доме

Популярные бытовые предметы, которые многие из нас воспринимают как неотъемлемую часть жизни, могут нести реальную угрозу для здоровья. Как не навредить себе, прочищая уши? Почему губку для мытья посуды нужно менять каждую неделю? Кому категорически противопоказаны ковры? Об этом рассказала соосновательница проекта «Намочи манту» и автор книги «Обои-убийцы, ядовитая вода и стул-обольститель: Как выжить в собственной квартире» Дарья Саркисян.
Губка
На ней бактерий больше, чем на унитазе. Так что, вместо того чтобы усиленно натирать сантехнику антибактериальным средством, лучше чаще менять губки для мытья посуды. Все дело в том, что губка — очень приятный дом для бактерий и грибков: много еды, всегда влажно, поэтому там заселяются самые разные микроорганизмы, вплоть до кишечной палочки. Чтобы можно было пользоваться губкой с минимальным риском для здоровья, промывайте ее хорошо, меняйте каждую неделю или раньше, если она стала плохо пахнуть, пишет Health.mail.ru.
«Прежде рекомендовалось не отправлять губки в мусор, а избавлять их от микроорганизмов с помощью микроволновки или посудомоечной машины, но сейчас появились данные, что это не очень эффективно. Тем не менее уверенности у ученых нет, следите за развитием событий», — советует Дарья Саркисян.
Ватные палочки
Вообще-то ничем больше ногтя в ухо лезть нельзя. А уж ватными палочками и подавно. С помощью ватной палочки вы только утрамбовываете серу в область барабанной перепонки. И не очищаете слуховой проход, а приближаете тот момент, когда из-за пробки ухудшится слух или даже возникнет боль и придется идти к врачу. Кроме того, ватной палочкой вы можете травмировать ухо. В 19% случаев предметы, которые оказываются в ухе и которые может достать только врач, — это ватные палочки. Повреждение барабанной перепонки тоже иногда случается у любителей ватных палочек, и за этим может последовать операция. Попробуйте для начала перейти на палочки с ограничителями. Это будет шаг в верном направлении.
Ковер
Ковер — настоящий сборник пыли, бактерий и прочих неприятностей. Например, из-за повышенной влажности в квартире на ковре появляется плесень, которую вы даже не увидите. Если вдыхать ее споры, есть риск заработать ринит (насморк), астму, аллергический грибковый синусит и др. И если с плотной поверхности, вроде кафеля, ее можно стереть, то единственный способ действительно избавиться от плесени на впитывающей поверхности ковра — это избавиться от ковра. Кроме того, ковер и мягкая мебель копят аллергены. И людям с аллергией или астмой ковры категорически противопоказаны.