«Никто не верит, что у меня трое внуков»: у 39-летней бабушки из США нет отбоя от поклонников

Дочь Васкез, Кайла, родила в 16 лет, повторив судьбу матери. Элис призналась, что поначалу считала себя слишком молодой для роли бабушки, но со временем привыкла. Сейчас у нее три внука. Впервые американка стала бабушкой, когда ей было всего 32 года, пишет Fabiosa.ru.

«Я вовсе не типичная бабуля. Я регулярно хожу в спортзал, слежу за собой. Да, я бабушка, но при этом очень сексуальная и молодая. Ненавижу стереотип про седовласых старушек, которые еле передвигаются», — рассказала Элис в интервью.

По словам Васкез, став бабушкой, она не перестала отдыхать в ночных клубах. Молодые парни то и дело оказывают ей знаки внимания и приглашают на свидания, но женщина не отвечает им взаимностью.

Вот уже несколько лет Элис встречается с предпринимателем по имени Майк, своим ровесником. Он прекрасно ладит с ее семьей и просто души не чает во внуках.

Васкез не скрывает, что поддерживать молодость ей помогает тщательный уход за собой и различные косметологические процедуры. Кроме того, в свое время калифорнийка увеличила губы и бюст, а также сделала коррекцию формы носа. На все это Элис потратила примерно $80 000.

A post shared by 🎀Sweet🍯Alice🎀 (@sweetalice101) on Jun 13, 2018 at 11:28am PDT

A post shared by 🎀Sweet🍯Alice🎀 (@sweetalice101) on Jan 29, 2018 at 6:46pm PST