Шесть заблуждений об уходе за кожей, о которых дерматологи умоляют тебя забыть

Хозяйственное/дегтярное мыло очень эффективно в очищении

Не секрет, что хозяйственное мыло одним своим видом убивает бактерии, но вместе с ними гибнет и гидролипидная мантия кожи. Ее отсутствие — это почти гарантия присоединения вторичной инфекции и сильнейшей обезвоженности кожи. Так что для ванных процедур выбирай косметическое мыло или увлажняющий гель, пишет Lady.mail.ru.

Отсутствие секса приводит к появлению прыщей

Есть такое древнее поверье, что люди, не жалующиеся на отсутствие секса, не страдают от акне. На деле воспаления связаны с половой жизнью очень опосредованно, через гормональную регуляцию. Чаще всего именно гормональный дисбаланс (но его причина необязательно кроется в отсутствии регулярных половых актов) приводит к высыпаниям.

А вот беременность в большинстве случаев помогает на время избавиться от акне. Хотя заводить детей только по этой причине (или из-за общественного порицания) мы бы все-таки не советовали.

Препараты с гормонами вреднее, чем само заболевание

Конечно, все мы хотим, чтобы болезнь ушла сама или излечилась с помощью травяного чая. Но иногда гормоны — это необходимость. Например, никакой смягчающий крем не способен снять обострение псориаза или экземы, и никакие травы не в состоянии вылечить аутоиммунное заболевание. Гормоны, правда, тоже не в состоянии избавить от этого навсегда, но они хотя бы в состоянии держать процесс под контролем.

«Фатальные для здоровья последствия можно получить только в том случае, если наносить гормоносодержащую мазь несколько месяцев (а с приходом современных низкодозированных препаратов — и лет) подряд. На деле гормоны применяют максимум две недели, затем переводят пациента на поддерживающий косметический уход. За это время симптомы уходят, но привыкание не успевает развиться. Да, через несколько месяцев (или лет) болезнь вернется, но не потому что виноваты гормоны, а потому что заболевание хроническое в принципе», — рассказывает медицинский эксперт марки Vichy Елена Елисеева.

Сухую кожу нужно протирать маслом, а жирную — спиртом

Кажется, это самые популярные заблуждения, касающиеся разных типов кожи. И вот почему. Само по себе масло в чистом виде почти не впитывается в эпидермис, его нужно «активировать». Сделать это можно с помощью эмолентов (другие жироподобные вещества), которые и добавляют в косметику.

Что касается жирной кожи, то в уходе за ней «добрые люди» любят посоветовать спиртовой лосьон, настойку календулы или салициловую кислоту. На деле такой уход приводит к новым проблемам. Кожа постоянно блестит, становится еще жирнее, но при этом стянута, шелушится и трескается, а попытка нанести увлажняющий крем приводит к обострению акне. В такой ситуации коже нужны особые средства.

Происходит это из-за того, что спирт сильно обезвоживает кожу, на что сальные железы отвечают выбросом дополнительной порции кожного сала, стараясь восстановить «трещины» в эпидермисе. В те же «трещины» активно устремляются бактерии, вызывая дополнительные воспаления. Так что увлажнение (именно увлажнение, а не жирный крем с маслами) — это основной этап ухода за жирной кожей.

Кстати, еще одно заблуждение о жирной коже, касается скрабов. Считается, что глубокое очищение уменьшает выделение сальных желез. По факту частые пилинги и скрабирование, напротив, ухудшают ситуацию (лицо начинает еще больше лосниться). Так что дерматологи советуют проводить эти процедуры не чаще 1—2 раз в неделю.

Детские кремы не могут навредить взрослому

Что-то из детских средств действительно можно использовать взрослым. Но только не кремы для тела. «Детские кремы действительно обеспечивают глубокое увлажнение, однако содержат большое количество жировых компонентов, способствующих развитию водно-липидного баланса кожи. Если использовать такие косметические средства для лица, то происходит забивание пор, нарушение дыхания кожи и даже воспаление на отдельных ее участках», — комментирует врач-дерматовенеролог-косметолог ФНКЦ ФМБА России Елена Живаева.

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