Британка обвинила магазины для полных в своем ожирении

«Я была полной с детства, и никто никогда меня за это не осуждал. Потом я выросла и увидела в соцсетях множество таких же, как я. Девушки восхваляли друг друга за полноту, мы вместе ходили на вечеринки. Раньше абонемент в спортзал всегда маячил на задворках моего сознания. Я хотела похудеть, но мне внушили, что я не должна меняться, что мое тело реалистично, а худоба нездорова, — рассказала 28-летняя Джемма Круикшанк. — Потом появились магазины плюс-сайз-одежды с их рекламными кампаниями. Я решила, что, если они продают вещи таких размеров, значит, это норма», сообщает Lenta.ru.