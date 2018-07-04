Пятимесячный ребенок оказался владельцем коллекции обуви на 22 тысячи долларов
4. июль 2018, 16:30
Сводная сестра Ким Кардашян — модель Кайли Дженнер — опубликовала в соцсетях видео, на котором она демонстрирует поклонникам коллекцию обуви своей пятимесячной дочери Сторми. Об этом сообщает Daily Mail.
На видеозаписи видно, что на полках стоит множество маленьких кроссовок известных люксовых брендов. Среди них были тысячедолларовая пара Giuseppe Zanotti, пара Gucci за 275 долларов и популярные Nike Air Force 1 за 50 долларов, пишет Lenta.ru.
По данным издания, общая стоимость всей обуви ребенка составляет 22 тысячи долларов.
http://lentaru.media.eagleplatform.com/index/player?record_id=1047959&player=new