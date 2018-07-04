Манзаны — фаршированные баклажаны по-гречески

Ну и, конечно же, гурманов в разных странах привлекает неповторимый вкус баклажанов. А в сочетании с другими овощами это дает множество вариаций блюд, пишет Fabiosa.ru.

Итак, предлагаем попробовать манзаны – это баклажаны по-гречески. Их можно консервировать на зиму, а можно употреблять сразу, не дожидаясь холодов.

Потребуется:

баклажаны среднего размера – 3 кг;

морковь – 1,5 кг;

помидоры – 0,5 кг;

перец болгарский – 0,5 кг;

лук репчатый – 0,5 кг;

чеснок по вкусу;

зелень;

растительное масло;

соль, перец по вкусу.

Приготовление

1. У вымытых баклажанов отрезать плодоножку. Наколоть вилкой в нескольких местах.

2. Опустить в кипящую воду, варить 5-10 минут в зависимости от размера. Они должны стать мягкими, но не разваливаться.

3. Разложить их на наклонной поверхности, сверху придавить грузом, чтобы стекла лишняя вода.

4. Для начинки натереть морковь на крупной терке, нарезать мелко лук. Обжарить на растительном масле до мягкости.

5. Нарезать помидоры небольшими кусочками, болгарский перец — мелкими полосками. Добавить в сковородку к обжаренным морковке и луку. Немного потушить.

6. К готовой начинке добавить нарезанный чеснок (лучше не использовать пресс), мелко порубленную зелень. Посолить, поперчить полученный «фарш» по вкусу.

7. Баклажаны надрезать в середине, чтобы получился «кармашек» для начинки.

8. Начинить каждый баклажан.

9. Уложить подготовленные баклажаны слоями в кастрюлю или другую емкость, чтобы сверху можно было положить гнет.

10. Оставить эту конструкцию на сутки при комнатной температуре для закисания, потом убрать в холодное место на 7-10 дней.

Если хотите заготовить манзаны на зиму, тогда надо начиненные баклажаны уложить в банки, простерилизовать (в течение 30 минут для банок объемом 1 литр) и закатать.