Ср, 4.07.2018
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  • Модель Vicroria’s Secret бреет лицо. Возможно, этот лайфхак вам тоже пригодится!

Модель Vicroria’s Secret бреет лицо. Возможно, этот лайфхак вам тоже пригодится!

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Жозефин Скривер

ФОТО: Dimitrios Kambouris / AFP

На какие ухищрения только не идут женщины, чтобы выглядеть молодо и красиво! Одним таким лайфхаком недавно поделилась с читателями модного глянцевого журнала молодая девушка по имени Жозефин Скривер. Сегодня ей 25 лет, и она – одна из ведущих моделей бренда Victoria's Secret. Жозефин, как и ее коллеги по подиуму, имеет здоровую и сияющую кожу.

Сама девушка утверждает, что этим она обязана одному маленькому секрету, которым она и делится в своем новом видео, пишет Fabiosa.ru.

Скривер говорит о том, что давно уже не делает традиционный пилинг лица, считая его ненужной и заметно устаревшей процедурой. Вместо этого она предпочитает… бриться!

Жозефин Скривер

ФОТО: TALOS / AFF-USA.COM / MEGA

Да, это вовсе не шутки и не бред папарацци. Жозефин действительно бреется один или два раза в неделю.

Зачем же она это делает? По словам топ-модели, так макияж ложится лучше, все неровности лица сглаживаются, а кожа становится более нежной и бархатистой.

Жозефин Скривер

ФОТО: Victor Malafronte / Starmax/PA Images

Однозначно, лайфхак у девушки достаточно странный. И каждой женщине решать лично, пользоваться советом известной модели или же нет. Но кто знает, возможно, кто-то все же решится испытать этот способ на себе и найдет в нем массу полезного.

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