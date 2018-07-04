Модель Vicroria’s Secret бреет лицо. Возможно, этот лайфхак вам тоже пригодится!

Сама девушка утверждает, что этим она обязана одному маленькому секрету, которым она и делится в своем новом видео, пишет Fabiosa.ru.

Скривер говорит о том, что давно уже не делает традиционный пилинг лица, считая его ненужной и заметно устаревшей процедурой. Вместо этого она предпочитает… бриться!

Жозефин Скривер ФОТО: TALOS / AFF-USA.COM / MEGA

Да, это вовсе не шутки и не бред папарацци. Жозефин действительно бреется один или два раза в неделю.

Зачем же она это делает? По словам топ-модели, так макияж ложится лучше, все неровности лица сглаживаются, а кожа становится более нежной и бархатистой.

Жозефин Скривер ФОТО: Victor Malafronte / Starmax/PA Images