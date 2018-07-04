Молодая мать не мыла голову шампунем восемь месяцев. Она утверждает, что ее волосы никогда не выглядели лучше!

Знакомьтесь, это Вирджиния Тапп (Virginia Tapp) - женщина, которая давно отправила в мусорку все свои средства для мытья волос и ни разу об этом не пожалела!

Нет шампуня — нет проблем

Восемь месяцев назад Вирджиния присоединилась к движению "no poo" (нет шампуню!). Свой опыт молодая мать описала в личном блоге, пишет Fabiosa.ru.

Женщина полностью отказалась от использования шампуня, кондиционера и даже краски для волос! Вирджиния объясняет, что решилась на такой эксперимент в целях заботы об окружающей среде.

«Я начала делать это, поскольку хотела использовать на себе минимум химических веществ, а также отправлять меньше отходов в канализацию».

27-летняя женщина рассказала, что сначала она не заметила особых изменений в состоянии волос, кроме появления некоторой маслянистости. Тогда женщина решила использовать самодельную смесь.

«Я протираю кожу головы одной столовой ложкой пищевой соды, растворенной в чашке теплой воды».

Видимо, этот метод идеально подошел Вирджинии, поскольку она осталась очень довольна видом своих волос. Кроме того, через некоторое время маслянистость полностью исчезла. Сейчас голова женщины всегда выглядит свежевымытой!

Вирджиния не собирается возвращаться к шампуню. Альтернативный способ мытья головы устраивает ее гораздо больше!