Как правильно выбрать бюстгальтер для большой груди

Чтобы не болела спина, не в последнюю очередь нужно правильно подбирать белье. Чтобы для большой груди правильно подобрать белье, нужно знать некоторые особенности современной легкой индустрии, пишет Goodhouse.ru.

Удивительно, но эксперты в один голос утверждают: не все и не всегда осознают, что их грудь действительно велика. От фразы «пятый размер» попахивает неестественными формами голливудских звезд. А «обычные» женщины продолжают вмещать формы в «тройку», ругая широкую спину и подбирая все больший пояс. Так что разобраться с размером – задача номер один для пышногрудых дам.

Визуально без белья «большая грудь» может и не выглядеть большой. Однако, если вы никак не можете найти «свою» модель и считаете, что удобных бюстгальтеров не бывает, попробуйте в следующий раз поэкспериментировать с размером чашки, а не пояса. Вдруг результат вас приятно удивит?

Однако вернемся к советам для тех, кто с размерами определился.

Если у вас DD, F и больше – вам – к нам.

Итак, простой чек-лист признаков того бюстгальтера для большой груди, которому вы скажете спасибо:

1. Широкие бретельки. Конечно, поддерживать грудь должен в основном пояс. Но страховать-то будут плечи. К тому же роскошно лежащие широкие бретельки выиграют сто очков вперед у тонких, которые от тяжести груди просто вопьются в плечи, образуя бугорки и потертости.

2. Косточки. Без них большая грудь просто станет плоской. Форму они соберут и поддержат.

3. Дополнительный крючок. Забудьте про бюстгальтер на одном крючке – это вообще не ваш вариант. Лучше всего роскошная женщина будет смотреться в лифчике с широким поясом и тремя, а можно и – многочисленными – крючками.

4. Закрытая чашка. Ее никто не любит потому, что она не показывает эти соблазнительно высовывающиеся округлости. И для вечернего наряда с декольте их выбирать действительно не стоит. Но для повседневной носки обратите внимание на бюстгальтеры со сложной конструкцией и закрытой чашкой. Вы почувствуете себя по-другому.

5. Обращайте внимание на ткань, из которой сшито белье. «Скользкие» материалы не подойдут, а вот более матовые – в самый раз. Сегодня бюстгальтеры для больших размеров уже не похожи на хлопковые мешки. Производители внимательно относятся к дизайну, подбирают гигроскопичные и износостойкие ткани – как натуральные, так и искусственные, украшают белье кружевом и изящной фурнитурой.

6. А вот пуш-ап – не лучшее решение для большой груди. Ведь ей не требуется дополнительный объем. Ей требуется хорошая форма. С этим лучше справится упругий и эластичный бюстгальтер из тонкого поролона.