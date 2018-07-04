Просто, вкусно и полезно: суп-пюре из кабачков с зеленью

Кабачок - универсальный продукт в кулинарии, ведь его можно жарить, тушить, печь и консервировать, словом, экспериментировать во всех направлениях. Интересно, что кабачки добавляют в детское меню, в рацион питания больных, идущих на поправку, а также людей, страдающих от проблем с пищеварением. Еще кабачок называют одним из самых популярных ингредиентов в различных диетах для похудения. Попробуйте приготовить нежный суп-пюре из кабачков с зеленью - это просто и очень вкусно!