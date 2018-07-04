Дерматолог голливудских звезд рассказал о трендовых и уже непопулярных процедурах

Один из самых высокооплачиваемых специалистов в области красоты Гарольд Лансер, работающий с Викторией Бекхэм, Дженнифер Лопес, Бейонсе, Марго Робби, Ким Кардашян и другими звездами, рассказал, за какие услуги его клиентки готовы платить нескромные суммы, пишет Rus.tvnet.lv.

Дерматолог заявил, что топовые знаменитости желают выглядеть максимально естественно, поэтому чаще всего выбирают ботокс и липосакцию, но в формате «мини».

В частности, «бебиботокс» с минимальным хирургическим вмешательством, а также услугу под названием «мини-липо» - когда хирург работает над небольшим участком тела.

Также Гарольд Лансер рассказал, что сейчас в моде слегка «курносый нос» и пластика ушей, потому что она способна подтянуть кожу на лице. Кроме этого, огромной популярностью у доктора пользуются процедуры пунктурного омоложения, или просто иглоукалывание лица, которое стимулирует производство коллагена и эластина и устраняет признаки старения кожи.

Говоря об антитрендах, которые нужно забыть как страшный сон, доктор отметил, что сегодня знаменитые, богатые и прекрасные не прибегают к чрезмерному использованию филлеров, ботокса, увеличению губ и имплантатам груди и ягодиц.