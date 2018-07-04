Ср, 4.07.2018
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Chanel в Париже: Лагерфельд показал силу деталей

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Глядя на последний шедевр легендарного и неповторимого Карла Лагерфельда - новую коллекцию Chanel, представленную на Неделе высокой моды в Париже, понимаешь, насколько важны мелочи и детали как в жизни, так и в моде. Вот в чем настоящая сила!

Утонченные шляпки, королевские воротники, дорогие пуговицы, атласные подкладки, перья, длинные перчатки, элегантные рукава с разрезами... Хочется взять увеличительное стекло, чтобы рассмотреть всю эту красоту в мельчайших подробностях.

Смотрите фото в нашей галерее!

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