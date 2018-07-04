Chanel в Париже: Лагерфельд показал силу деталей

Глядя на последний шедевр легендарного и неповторимого Карла Лагерфельда - новую коллекцию Chanel, представленную на Неделе высокой моды в Париже, понимаешь, насколько важны мелочи и детали как в жизни, так и в моде. Вот в чем настоящая сила!