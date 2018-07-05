Какие прыщи нельзя ни в коем случае выдавливать

Милия. Поверхностные кисты, которые выглядят на лице как твердые, жемчужно-белые уплотнения непосредственно под поверхностью кожи. Пальцами их выдавить нельзя, поскольку в противном случае вы серьёзно повредите кожу. Они не имеют открытых поверхностей над кожей, поскольку полностью ею закрыты. Для того чтобы избавиться от этих кист, лучше посетить дерматолога, который специальной тончайшей стерильной иглой пронзит кожу и осторожно удалит кисту, пишет Medikforum.ru.

Герпес. Эти язвочки представляют собой небольшие уплотнения, обычно появляющиеся на губах или коже вокруг рта, носа и подбородка. Дерматологи настоятельно советуют не выдавливать прыщи, поскольку они очень заразны и могут вообще распространиться по всему лицу. Кроме того, подобное выдавливание грозит вторичной бактериальной инфекцией или рубцеванием. Для борьбы с герпесом используйте противовирусные средства или лосьоны.

Вросшие волосы. Выдавливание или выдирания вросшего волоска – плохая идея. Тем самым вы создадите травму, но непосредственную причину появления этого волоса не устраните. В результате, на коже останется рубцовая ткань и воспаление. Лучший способ удаления вросших волос, в зависимости от их глубины, поход к дерматологу и использование стерильных игл. В последнее время успешно применяется лазерное удаление вросших волос.

Красные прыщи. Небольшие по размеру красные прыщи обычно сами исчезают с возрастом, но не у всех. Существуют разные методы лечения вроде кремов с очищающими свойствами или растворяющих кератин ингредиентов, включая салициловую и молочную кислоты.

Кистозная форма акне. Чаще всего встречается у подростков и молодых людей. Именно эти кистозные угри активно пытаются выдавить пальцами, чего делать не следует, если вы не хотите, чтобы вас на лице остались рубцы. Дело в том, что данные прыщи довольно глубоко прорастают внутрь, и подобное выдавливание рождает травмы. Опять-таки, если прыщи вас беспокоят, посетите дерматолога.