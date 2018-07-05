Черное мороженое с активированным углем запрещают

Власти Нью-Йорка приняли решение запретить ставшие модными черное мороженое и латте, которые содержат активированный уголь. Есть доказательства того, что этот активный ингредиент может вызывать запоры и делать некоторые лекарства менее эффективными. Тренд черных продуктов питания и напитков появился в прошлом году, после чего производители начали насыщать свои продукты активированным углем. Этот детоксикационный агент обычно применяется в больницах при отравлениях. В Нью-Йорке данный тренд достиг абсолютного бума, люди выстраиваются в очереди в некоторых магазинах для того, чтобы купить ананасовое черное мороженое и латте черного цвета, сообщает Medikforum.ru.

Но Департамент здравоохранения города опубликовал запрет на использование активированного угля. В результате, магазины должны будут выбросить продукцию стоимостью в тысячи долларов. Запрет поясняется тем, что активированный уголь снижает эффект некоторых лекарств, включая и женские гормональные контрацептивы. Отметим, что данный ингредиент используется в течение десятков лет в больницах для детоксикации пациентов, столкнувшихся с различными передозировками. Субстанция является абсорбентом, она засасывает токсины из желудка и выводит их наружу. Но благодаря этому же действию активированный уголь может поглощать лекарства, включая женские оральные контрацептивы.