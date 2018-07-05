Почему косметика для лица вам не помогает

Почему мы продолжаем менять продукты по уходу за лицом?

Настоящая причина, по которой мы не придерживаемся одного продукта, проста. Обычно продукты очень мало влияют на нашу кожу. Если вы увидели видимое 100% улучшение вашей кожи, вы не откажетесь от продуктов. Если ваша кожа стала более гладкой или мягкой, и вы почувствовали изменение, вы останетесь верны продукту, вам не захочется его менять. Или, если люди начнут замечать, что ваша кожа стала лучше, вы тоже, вероятно, захотите придерживаться тех же продуктов, пишет Medikforum.ru.

То есть, причина, по которой вы меняете продукт, все-таки не в том, что вы устаете от него, а в том, что он не действует.

Реальные причины, по которым продукты никогда не показывают значительного улучшения?

Существует много причин, по которым продукты не дают большого улучшения вашей коже. Давайте рассмотрим основные причины.

1. Универсальность

Каждый производитель должен производить продукцию, подходящую для 90% своей клиентской базы. Но, даже если продукт предназначен для жирной кожи, не вся жирная кожа будет одинаковой.

Например, 30-летняя работающая женщина с жирной кожей имеет определенный тип кожи. У 20-летнего студента колледжа также может быть жирная кожа, но ее потребности будут другие.

Кожа 30-летнего может долгое время страдать и подвергаться загрязнению. У 20-летнего подростка могут возникнуть проблемы с акне, и необходимо тщательно очистить поры.

30-летний мужчина сталкивается с повреждением защитного слоя кожи из-за постоянного воздействия сотен химических веществ. В то время как у 20-летнего чувствительная кожа реагирует на свет покраснением и жжением.

Это просто примеры, показывающие, что даже с жирной кожей люди могут иметь очень разные характеристики.

Но производители нуждаются в том, чтобы их продукты «работали» для всех. Поэтому они оставляют важные вещи - так, чтобы те, у кого сенсибилизированная и поврежденная кожа, не получили реакции. И они сохраняют слабые концентрации, поэтому каждый может «безопасно» использовать эти продукты.

К сожалению, ингредиенты, концентрации и общий состав, таким образом, слишком слабы. И это не имеет большого эффекта.

Один продукт не подходит всем. И это никогда не может. Поэтому так сложно найти действующее средство для себя.

2. Ваша кожа продолжает меняться

Другим фактором низкой эффективности продукта являются изменяющиеся характеристики кожи.

То есть ваша кожа постоянно меняется в зависимости от многих факторов.