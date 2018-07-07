Как дома самостоятельно сделать бальзам для губ

Пришло время обратить внимание на губы, если вы страдаете от сухости или потрескавшейся кожи. И что может лучше, чем использовать натуральные ингредиенты для гидратации и помочь губам быстрее заживать? Вы можете создать свой собственный бальзам для губ, который подойдет именно вам и на 100% будет естественен.

1. Бальзам для губ из кокосового масла

Используйте емкость, чтобы растопить пчелиный воск, и когда он станет мягким, добавьте кокосовое масло и мед. Смешайте ингредиенты вместе. Добавьте две капсулы масла витамина Е. Как только смесь остынет, перенесите продукт в баночку. Используйте, когда ваши губы чувствуют себя сухими или обезвоженными.

2. Бальзам для губ из какао

Начните с того, чтобы расплавить гранулы пчелиного воска, используя микроволновую печь или водяную баню. Перемешайте воск и свой какао-порошок, пока он не станет плавным. Добавьте масло сладкого миндаля и масло перечной мяты. Как только смесь остынет, вылейте ее в маленькие контейнеры для хранения.

Используйте этот восхитительный бальзам для губ всякий раз, когда ваши губы нуждаются в серьезном увлажнении.

3. Домашний бальзам из малины и лимона

Начните с нагревания твердого кокосового масла в микроволновой печи в течение примерно 20 секунд. Добавьте малиновую желатиновую смесь и смешайте два ингредиента вместе. Поместите смесь в микроволновку еще раз, и как только желатин расплавится, масло должно получить глубокий малиновый цвет. Добавьте эфирное масло лимона и смешайте его правильно. Осторожно вылейте смесь в контейнер для бальзама для губ и поместите его в холодильник, пока он не затвердеет.

4. Бальзам для губ с манго и мятой

Растопите соевый воск, добавьте масло манго в воск и смешайте их. Добавьте свое любимое эфирное масло, например грейпфрут или мяту. Пусть ваш бальзам для губ остынет, а затем тщательно вылейте его в контейнеры.

5. Бальзам для губ ванильный

Растопите пчелиный воск и добавьте касторовое масло, масло какао. Добавьте экстракты ванили для аромата. Добавьте порошок корня алкана для естественного цвета. Когда смесь остынет, вылейте ее в контейнер для бальзама для губ и поместите в холодильник.

6. Бальзам для губ из меда

Растопите пчелиный воск, какао и масло ши. Добавьте миндальное масло и мед и перемешайте, пока он не превратится в жидкую консистенцию. Добавьте мед в эту смесь.

Смешайте ингредиенты с помощью блендера. Как только он достигнет консистенции средней густоты, вылейте бальзам в банки.

7. Бальзам для губ с маслом перечной мяты

Нагрейте пчелиный воск и добавьте к нему кокосовое масло и масло сладкого миндаля. Используйте палочки для еды, чтобы перемешать ингредиенты. Как только смесь остынет, вылейте его в банки или пробирки и дайте бальзаму для губ застыть.