Как дома самостоятельно сделать бальзам для губ

Мы все хотим, чтобы наши губы были мягкими и сочными, и одна из лучших вещей, которые вы можете сделать для своих губ, - обеспечить их питанием, в котором они нуждаются. Кожа на губах очень чувствительна, и она, вероятно, станет жертвой вашего образа жизни, солнца и суровых погодных условий.
Пришло время обратить внимание на губы, если вы страдаете от сухости или потрескавшейся кожи. И что может лучше, чем использовать натуральные ингредиенты для гидратации и помочь губам быстрее заживать? Вы можете создать свой собственный бальзам для губ, который подойдет именно вам и на 100% будет естественен.
1. Бальзам для губ из кокосового масла
Используйте емкость, чтобы растопить пчелиный воск, и когда он станет мягким, добавьте кокосовое масло и мед. Смешайте ингредиенты вместе. Добавьте две капсулы масла витамина Е. Как только смесь остынет, перенесите продукт в баночку. Используйте, когда ваши губы чувствуют себя сухими или обезвоженными.
2. Бальзам для губ из какао
Начните с того, чтобы расплавить гранулы пчелиного воска, используя микроволновую печь или водяную баню. Перемешайте воск и свой какао-порошок, пока он не станет плавным. Добавьте масло сладкого миндаля и масло перечной мяты. Как только смесь остынет, вылейте ее в маленькие контейнеры для хранения.
Используйте этот восхитительный бальзам для губ всякий раз, когда ваши губы нуждаются в серьезном увлажнении.
3. Домашний бальзам из малины и лимона
Начните с нагревания твердого кокосового масла в микроволновой печи в течение примерно 20 секунд. Добавьте малиновую желатиновую смесь и смешайте два ингредиента вместе. Поместите смесь в микроволновку еще раз, и как только желатин расплавится, масло должно получить глубокий малиновый цвет. Добавьте эфирное масло лимона и смешайте его правильно. Осторожно вылейте смесь в контейнер для бальзама для губ и поместите его в холодильник, пока он не затвердеет.
4. Бальзам для губ с манго и мятой
Растопите соевый воск, добавьте масло манго в воск и смешайте их. Добавьте свое любимое эфирное масло, например грейпфрут или мяту. Пусть ваш бальзам для губ остынет, а затем тщательно вылейте его в контейнеры.
5. Бальзам для губ ванильный
Растопите пчелиный воск и добавьте касторовое масло, масло какао. Добавьте экстракты ванили для аромата. Добавьте порошок корня алкана для естественного цвета. Когда смесь остынет, вылейте ее в контейнер для бальзама для губ и поместите в холодильник.
6. Бальзам для губ из меда
Растопите пчелиный воск, какао и масло ши. Добавьте миндальное масло и мед и перемешайте, пока он не превратится в жидкую консистенцию. Добавьте мед в эту смесь.
Смешайте ингредиенты с помощью блендера. Как только он достигнет консистенции средней густоты, вылейте бальзам в банки.
7. Бальзам для губ с маслом перечной мяты
Нагрейте пчелиный воск и добавьте к нему кокосовое масло и масло сладкого миндаля. Используйте палочки для еды, чтобы перемешать ингредиенты. Как только смесь остынет, вылейте его в банки или пробирки и дайте бальзаму для губ застыть.
8. Бальзам для губ с маслом ши
Начните с добавления масла ши, пчелиного воска и кокосового масла и разогрейте все вместе. Как только они расплавятся, взбейте и добавьте туда мед. После того, как он остынет, перелейте в банки. Применяйте его, когда вы чувствуете, что ваши губы нуждаются в увлажнении. Он также отлично подходит для лечения герпеса.
9. Домашний бальзам для лайма
Добавьте какао-масло, кокосовое масло, пчелиный воск и миндальное масло. Перемешайте смесь, пока она не расплавится. Добавьте эфирное масло и перемешайте. Перенесите бальзам для губ в банки и дайте ему остыть, прежде чем закрыть.
10. Бальзам для губ из грейпфрута
Начните с нагревания масла ши, пчелиного воска, кокосового масла и касторового масла вместе на медленном огне в маленькой кастрюле. Как только вы удалите кастрюлю с огня, добавьте эфирное масло грейпфрута и хорошо перемешайте.
Перенесите бальзам для губ в контейнеры.
11. Блеск для губ с кленовым сиропом
Добавьте масло какао, кокосовое масло, пчелиный воск, масло сладкого миндаля, соевый лецитин и кленовый сироп в баночку и дайте ингредиентам расплавиться на среднем огне. После этого взбейте смесь и продолжайте взбивать, когда она остынет. Когда смесь эмульгируется и охладится до комнатной температуры, переместите бальзам для губ в банки.
12. Бальзам Vanilla Orange
Возьмите масло, пчелиный воск и масло ши, и пусть ингредиенты расплавятся на среднем огне. Размешайте ингредиенты, чтобы их объединить. Как только вы уберете ингредиенты из тепла, добавьте экстракт эфирного масла и ванили и снова перемешайте. Медленно переносите в пустые банки для бальзама для губ.
13. Домашний бальзам из лаванды
Растопите пчелиный воск, кокосовое масло и масло ши в небольшом горшке на среднем огне. Как только вы достаните контейнер из тепла, добавьте эфирные масла и хорошо взбейте, чтобы распределить масло по всей смеси. Налейте в бальзам для губ и дайте ему остыть, пока он не затвердеет.
14. Бальзам с маслом ши
Поместите пчелиный воск, масло ши и кокосовое масло, разогрейте, пока он не расплавится. Добавьте эфирные масла по своему усмотрению и проверьте на руке, чтобы убедиться, что запах не слишком силен. Перенесите бальзам в контейнеры. Подождите, пока он полностью остынет и не затвердеет, прежде чем закрыть.