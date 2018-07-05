Мать отличника, которой 60-летний муж изменил в Анапе, стала звездой YouTube

Сейчас не пытается что-то снимать на телефон только ленивый. Даже наши родители потихоньку осваивают технику, а потом и соцсети, а вместе с ними YouTube. Елена Павловна была из их числа и рассказывала сначала на своем канале "Мама отличника" про свою обычную жизнь с двумя детьми. Пока не возник социальный конфликт, пишет Life.ru.

Схема классическая. Супружеская пара отправилась на отдых в Анапу, и 60-летний расшалившийся супруг завел роман с молодой аниматоршей. Женщине о похождениях неверного супруга сообщила официантка.

История могла бы закончиться вполне обычно, если бы Елена Павловна не проявила смекалку и не попросила у подписчиков совета в этой нелегкой ситуации. Откровенный рассказ бедной женщины настолько пришелся зрителям по душе, что ролик под названием "Оказывается, муж мне изменяет. Чем опасен отдых "все включено" уже собрал около 1,5 млн просмотров и 10 тыс. комментариев.