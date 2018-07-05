Сколько людей уступят место беременной в метро? Блогер провела такой эксперимент, и его результаты ожидаемы

Блогер, британка и мать двоих детей Анна Уайтхаус провела социальный эксперимент, в рамках которого покаталась в метро Лондона, изображая беременную женщину. Результаты исследования были не самыми утешительными: живот был большим, но уступать места хотели не многие. Впрочем, некоторых успехов женщина все же добилась.
Англичанка Анна Уайтхаус живет в Лондоне и под псевдонимом Mother Pukka ведет блог о том, каково быть родителем. Сама Анна уже несколько лет мать двоих подрастающих малышей, но вместе с тем она стала одним из лидеров программы #ExpectingChange, пишет Indy100. Движение объединяет родителей и полностью направлено на то, чтобы убедить британцев уступать места в общественном транспорте и всячески помогать даже незнакомым беременным женщинам, пишет Medialeaks.ru.
В рамках этой программы Анна обзавелась подушкой, имитирующей живот беременной женщины, и отправилась в лондонскую подземку, чтобы поставить на жителях города эксперимент и узнать, сколько человек в переполненном вагоне встанут при виде беременной женщины.
«Мы сделали поддельный живот из подушки, спустились в метро и посмотрели, кто уступит место».
Эксперимент начался не слишком удачно, так что фальшивая беременность Анны была ей только на руку. Первые два вагона остались безучастны к стоящей женщине.
Первый успех ожидал блогера в третьем вагоне. После этого с переменным успехом Анна в вагонах либо сидела, либо вновь висела на поручнях. При этом женщина не была смиренно стоящей будущей матерью. Она то и дело разыгрывала настоящие страдания от необходимости болтаться в проходе с таким животом.
«Беременность — это не слабость, но уязвимость. Я сама испытала это во время моего первого триместра. В общественном транспорте во время поездок на работу бывает жарко, тесно, все спешат, что вызывает невероятное физическое и умственное напряжение. А потому возможность присесть действительно имеет значение.
В этом с Анной сложно не согласиться, и по этой причине большинство людей в вагонах метро, электропоездов и салонах автобусов предпочитает сделать вид, что нуждающегося в свободном месте не существует.
«По собственному опыту я замечаю, что люди либо слишком поглощены своими телефонами, чтобы заметить что-либо вокруг, либо просто не уступают место, пока им кто-нибудь не предложит это сделать».
Как бы там ни было, из своего эксперимента Анне удалось сделать некоторые выводы. Так, 4 из 10 пассажиров самостоятельно уступили ей место и еще несколько человек отреагировали на ее просьбу освободить сиденье.
Сама Анна недовольна результатами эксперимента. По мнению блогера, пассажирам стоит учитывать особенности физического состояния беременных женщин и помогать им компенсировать те неудобства, которые могут возникнуть при необходимости присоединиться к социальным взаимодействиям, например, проехаться в общественном транспорте в час пик.