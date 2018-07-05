Сколько людей уступят место беременной в метро? Блогер провела такой эксперимент, и его результаты ожидаемы

Англичанка Анна Уайтхаус живет в Лондоне и под псевдонимом Mother Pukka ведет блог о том, каково быть родителем. Сама Анна уже несколько лет мать двоих подрастающих малышей, но вместе с тем она стала одним из лидеров программы #ExpectingChange, пишет Indy100. Движение объединяет родителей и полностью направлено на то, чтобы убедить британцев уступать места в общественном транспорте и всячески помогать даже незнакомым беременным женщинам, пишет Medialeaks.ru.

В рамках этой программы Анна обзавелась подушкой, имитирующей живот беременной женщины, и отправилась в лондонскую подземку, чтобы поставить на жителях города эксперимент и узнать, сколько человек в переполненном вагоне встанут при виде беременной женщины.

«Мы сделали поддельный живот из подушки, спустились в метро и посмотрели, кто уступит место».

Эксперимент начался не слишком удачно, так что фальшивая беременность Анны была ей только на руку. Первые два вагона остались безучастны к стоящей женщине.

Первый успех ожидал блогера в третьем вагоне. После этого с переменным успехом Анна в вагонах либо сидела, либо вновь висела на поручнях. При этом женщина не была смиренно стоящей будущей матерью. Она то и дело разыгрывала настоящие страдания от необходимости болтаться в проходе с таким животом.

«Беременность — это не слабость, но уязвимость. Я сама испытала это во время моего первого триместра. В общественном транспорте во время поездок на работу бывает жарко, тесно, все спешат, что вызывает невероятное физическое и умственное напряжение. А потому возможность присесть действительно имеет значение.

В этом с Анной сложно не согласиться, и по этой причине большинство людей в вагонах метро, электропоездов и салонах автобусов предпочитает сделать вид, что нуждающегося в свободном месте не существует.

«По собственному опыту я замечаю, что люди либо слишком поглощены своими телефонами, чтобы заметить что-либо вокруг, либо просто не уступают место, пока им кто-нибудь не предложит это сделать».

Как бы там ни было, из своего эксперимента Анне удалось сделать некоторые выводы. Так, 4 из 10 пассажиров самостоятельно уступили ей место и еще несколько человек отреагировали на ее просьбу освободить сиденье.