Выход есть: психолог рассказала, как справиться с послеродовой депрессией

Вас мучает бессонница, или, наоборот, постоянно хочется спать? У вас нет аппетита, и вы часто плачете в подушку? Похоже, у вас все признаки послеродовой депрессии.

Что делать?

Срочно бросайте все дела и отправляйтесь на прием к психологу или психотерапевту, который специализируется на работе с такими состояниями, передает Fabiosa.ru.

И не говорите, что у вас нет времени. Вы обязаны позаботиться о себе и договориться с мужем или родственниками, чтобы они остались с ребенком, пока вы будете у специалиста. Ребенку нужна здоровая мать! Это очень важно для его развития. После нескольких встреч со специалистом вам должно стать значительно легче.

При необходимости психолог отправит вас на консультацию к психиатру, который может назначить вам препараты, чтобы облегчить состояние. Женщинам с послеродовой депрессией не так часто прописывают антидепрессанты или другие медикаменты, но, если доктор все же посчитал нужным это сделать, не стоит отказываться от их приема.

Почему возникает послеродовая депрессия?

Предрасполагающие факторы:

Склонность к депрессиям и другим расстройствам эмоциональной сферы. Если до родов вы страдали от подобных недугов, то стресс, связанный с родами и послеродовым периодом, может усугубить ваше состояние.

Тяжелые роды, послеродовые осложнения, врожденная патология у новорожденного и другие подобные вещи, ставшие неожиданными для матери, а также прожитые без получения достаточной психологической поддержки, могут стать причиной возникновения послеродовой депрессии.

Психологическая неготовность матери к рождению малыша. Когда ответственности и вины у матери слишком много, а моральной и физической поддержки от окружающих мало, материнская психика не справляется. Просите и даже требуйте помощи у мужа и родственников. Или срочно идите к психологу. Он научит вас говорить близким людям о вашей усталости и просить помощи, не испытывая вины и стыда.

Дефицит сна. Помните страшные истории о войне, где фашисты ставили жестокие эксперименты на людях, лишая их ночного отдыха и тем самым доводя до мучительной смерти? В организме молодой матери, конечно, есть множество гормонов, помогающих пережить бессонные ночи, но запомните: вам крайне необходимо высыпаться. Хотя бы время от времени.

Вашей психике нужно восстанавливаться. Используйте каждую свободную минуту, чтобы поспать. Ложитесь на дневной сон вместе с ребенком. Практикуйте совместный отдых ночью. Найдите способ, который подойдет именно вам.

Положительные эмоции

Они вам также просто необходимы. Вы должны находить время для походов в кино или театр вместе с мужем, для ваших небольших хобби, для похода в салон красоты или на СПА-процедуру. Кому что больше нравится. Вам необходимо выделять время на свои нужды, следить за своим внешним видом и организовывать себе маленькие радости. Кроме того, не забывайте, что вы с мужем пара, и вам обоим нужна нежность и близость. Не лишайте себя и супруга совместного времяпрепровождения. Находите возможности для интимного общения.