Жизнь после «двух полосок»: пять психологических проблем на ранних сроках беременности

3. «Я беременна уже 3 месяца, а материнский инстинкт не просыпается, и я не испытываю любви к тому, кто у меня в животике. Вдруг он так и не появится?»

Существует множество мифов и легенд о том, что должна чувствовать беременная женщина. Запомните главное: будущая мать никому ничего не должна! Все мы разные и имеем полное право чувствовать то, что чувствуем, даже если это расходится с общественным мнением. Кто-то раньше начинает осознавать себя будущей матерью, кто-то позже.

У одних любовь к ребенку просыпается после первого УЗИ, когда они видят еле заметные очертания малыша и пульсирующее сердечко. Другие начинают нежно гладить свой округлившийся животик после того, как чувствуют первые шевеления. У кого-то любовь к младенцу появляется после первого прикладывания к груди, ну а кому-то для пробуждения материнских чувств необходимо некоторое время после родов. Вы имеете право на свой собственный темп. Не торопите себя. Все придет в свое время.

4. «Я переживаю о том, чтобы беременность развивалась правильно. Я очень боюсь различных патологий или выкидыша».

Часто женщины во время беременности становятся очень тревожными. Если точнее, то тревожными они были и до зачатия, но в период вынашивания плода тревога усиливается. Что делать и как проконтролировать, чтобы ничего плохого не случилось? Ответ: никак!

Единственное, что вы можете делать, — выполнять предписания своего гинеколога и вести здоровый образ жизни. Больше вы никак не способны повлиять на развитие своего малыша. Вам стоит принять свое бессилие в данном вопросе и положиться на высшие силы, на свою удачу, на Ангела Хранителя — в общем, на то, во что вы верите. Будете вы тревожиться или нет, малыш будет развиваться так, как ему предназначено природой, а регулярное посещение врача и своевременно пройденные обследования повышают шанс на то, что все будет хорошо, и через несколько месяцев вы услышите крик своего новорожденного младенца.

Если у вас был печальный опыт самоаборта или замершей беременности, конечно, ваша тревога может зашкаливать. В данном случае вам нужно научиться успокаивать себя. Повторяйте мысленно или вслух фразу: «Я делаю все, что могу. Значит, все будет хорошо!». Ведь вы очень стараетесь для своего будущего ребенка: выполняете рекомендации доктора, следите за здоровьем, разговариваете со своим животиком, медитируете или занимаетесь йогой для беременных. Так почему что-то должно пойти не так? Будьте уверены: на этот раз все у вас получится.

5. «Когда стоит рассказать людям, что я беременна? И можно ли про это говорить?»

Существует поверье о том, что не стоит рассказывать чужим людям о своей беременности. Если вы человек суеверный и так вам будет спокойнее, повремените с новостью о пополнении в семье. В любом случае, вы вправе сами решать, кто должен знать о вашем положении, а кто нет.

Мы рекомендуем вам рассказать об этом людям, с которыми вы наиболее часто взаимодействуете: мужу, детям, родственникам, возможно, близким друзьям или коллегам. В общем, лучше, чтобы о вашей беременности знали люди, которые смогут вас оберегать от физической нагрузки и лишних стрессов.