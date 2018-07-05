Жизнь после «двух полосок»: пять психологических проблем на ранних сроках беременности

Вы долго шли к этому моменту своей жизни. И вот, наконец, он настал. Сегодня вы впервые обнаружили две заветные полоски на тесте.
Все мы множество раз видели, как это происходит в кино. Женщина смеется и плачет от переполняющих ее чувств. Муж подхватывает жену на руки, кружит ее, плачет вместе с ней от счастья. Но жизнь — не кино. В реальности все может выглядеть несколько по-другому, и это нормально, пишет Fabiosa.ru.
Представляем вашему вниманию пять основных проблем, с которыми женщины обращаются к психологу в первом триместре беременности.
1. «Когда я сообщила мужу о беременности, он как-то странно отреагировал. Мне даже показалось, что он не очень рад».
Милые девушки, мужчины гораздо менее эмоциональны, чем женщины. Такими их создала природа. Когда внутри у них бушует буря эмоций, они не всегда способны их осознать, а тем более выразить. Кроме всего прочего, даже если ребенок для мужчины желанный, часто первым чувством, которое испытает ваш муж, получив известие о том, что он скоро станет отцом, будет страх.
Да-да! Ваш большой и сильный мужчина тоже способен бояться, ведь он впервые в этой роли, а неизвестность, как вы знаете, пугает. Не спешите обижаться. Дайте мужу время на осмысление новой информации и на принятие себя в новом статусе — отца семейства.
2. «Мы планировали беременность и всячески к ней готовились, но все равно две полоски на тесте оказались полной неожиданностью. Я не ощущаю радости, и меня переполняет тревога».
Перестаньте себя винить, успокойтесь и расслабьтесь. Вы не одна такая. Большинство женщин с наступлением беременности испытывают не только радость, но и целую гамму других чувств. Если хорошо к себе прислушаться, то можно заметить, что, получив известие о зачатии, мы также чувствуем растерянность. Одни начинают испытывать тревогу, у других появляются различные страхи. К ним могут примешиваться стыд и вина за то, что мы боимся. Вроде уже "взрослые девочки" и сами мечтали о ребенке, а страх все равно есть.
В фильмах и книгах все совсем не так. Нам показывают только безмятежную радость беременных. А эта картинка сильно отличается от реальности. В жизни мы мало напоминаем героев фильмов. А происходит это потому, что наша психика очень многогранна, и мы можем испытывать множество противоречивых эмоций по поводу одного и того же события.
Прекратите себя ругать! Вы имеете право на свои чувства. Имеете право волноваться и быть немного растерянной. В вашем положении это нормально. Вам, как и вашему мужу, нужно время, чтобы адаптироваться к новой для вас ситуации. Иногда страх или тревога бывают настолько мощными, что блокируют все остальные чувства. Если вы слишком сильно боитесь грядущих изменений или тревожитесь по поводу неопределенности того, что вас ждет в дальнейшем, вы можете просто не замечать радости и удовольствия от течения беременности и поэтому не чувствовать себя счастливой. Обратитесь к психологу или психотерапевту и постарайтесь разобраться с тем, что же вас так сильно пугает. Сделав это, вы успокоитесь и наконец-то сможете почувствовать себя поистине счастливой от того, что носите под сердцем маленького человека.
3. «Я беременна уже 3 месяца, а материнский инстинкт не просыпается, и я не испытываю любви к тому, кто у меня в животике. Вдруг он так и не появится?»
Существует множество мифов и легенд о том, что должна чувствовать беременная женщина. Запомните главное: будущая мать никому ничего не должна! Все мы разные и имеем полное право чувствовать то, что чувствуем, даже если это расходится с общественным мнением. Кто-то раньше начинает осознавать себя будущей матерью, кто-то позже.
У одних любовь к ребенку просыпается после первого УЗИ, когда они видят еле заметные очертания малыша и пульсирующее сердечко. Другие начинают нежно гладить свой округлившийся животик после того, как чувствуют первые шевеления. У кого-то любовь к младенцу появляется после первого прикладывания к груди, ну а кому-то для пробуждения материнских чувств необходимо некоторое время после родов. Вы имеете право на свой собственный темп. Не торопите себя. Все придет в свое время.
4. «Я переживаю о том, чтобы беременность развивалась правильно. Я очень боюсь различных патологий или выкидыша».
Часто женщины во время беременности становятся очень тревожными. Если точнее, то тревожными они были и до зачатия, но в период вынашивания плода тревога усиливается. Что делать и как проконтролировать, чтобы ничего плохого не случилось? Ответ: никак!
Единственное, что вы можете делать, — выполнять предписания своего гинеколога и вести здоровый образ жизни. Больше вы никак не способны повлиять на развитие своего малыша. Вам стоит принять свое бессилие в данном вопросе и положиться на высшие силы, на свою удачу, на Ангела Хранителя — в общем, на то, во что вы верите. Будете вы тревожиться или нет, малыш будет развиваться так, как ему предназначено природой, а регулярное посещение врача и своевременно пройденные обследования повышают шанс на то, что все будет хорошо, и через несколько месяцев вы услышите крик своего новорожденного младенца.
Если у вас был печальный опыт самоаборта или замершей беременности, конечно, ваша тревога может зашкаливать. В данном случае вам нужно научиться успокаивать себя. Повторяйте мысленно или вслух фразу: «Я делаю все, что могу. Значит, все будет хорошо!». Ведь вы очень стараетесь для своего будущего ребенка: выполняете рекомендации доктора, следите за здоровьем, разговариваете со своим животиком, медитируете или занимаетесь йогой для беременных. Так почему что-то должно пойти не так? Будьте уверены: на этот раз все у вас получится.
5. «Когда стоит рассказать людям, что я беременна? И можно ли про это говорить?»
Существует поверье о том, что не стоит рассказывать чужим людям о своей беременности. Если вы человек суеверный и так вам будет спокойнее, повремените с новостью о пополнении в семье. В любом случае, вы вправе сами решать, кто должен знать о вашем положении, а кто нет.
Мы рекомендуем вам рассказать об этом людям, с которыми вы наиболее часто взаимодействуете: мужу, детям, родственникам, возможно, близким друзьям или коллегам. В общем, лучше, чтобы о вашей беременности знали люди, которые смогут вас оберегать от физической нагрузки и лишних стрессов.
Следуя этим советам, вы избавите себя от страхов и переживаний, которые часто сопровождают женщин на ранних сроках беременности.