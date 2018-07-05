Чт, 5.07.2018
«Женщины, не надо терпеть. Будьте счастливы и свободны в своем выборе». Яна Каск
Postimees
Мнение
Впрок
Спорт
ЭР100
Глобус
Культура
КРАСОТКА
Limon
Здоровье
Барбос
Ваш дом
Прогноз
Я любимая
Фигура
Здоровье
Интим
Мамочки
Семья и дом
Звездные дамы
Фэшн
К столу
  • Krasotka
  • Фигура
  • Знаменитости выбрали идеальное положение ног для пляжных снимков

Знаменитости выбрали идеальное положение ног для пляжных снимков

E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

Фото иллюстративное

ФОТО: Scanpix

На пляжных фотографиях знаменитостей появился общий тренд, который получил название barbie feet. Об этом сообщает The Sun.

Пользователи Instargram обратили внимание, что ноги большинства популярных моделей и блогеров принимают одно и то же изогнутое положение, когда те позируют. Ступни девушек сравнили со ступнями босых кукол Барби, стоящих на полупальцах, пишет Rus.tvnet.lv.

В числе звезд, поддержавших тенденцию barbie feet, оказались сестры Кендалл и Кайли Дженнер, топ-модель Белла Хадид, сестра Ким Кардашян Кортни, шведская модель Эльза Хоск и актриса Виктория Джастис.

В начале июня в Instagram-аккаунтах звезд начали появляться пляжные фотографии, где они сидят в одной и той же позе. Девушки в купальниках фотографируются на краю бассейна, лежа на спине или полулежа и опираясь на руки. На всех снимках у знаменитостей одно колено поднято выше другого.

Читать также

Актуально

НАВЕРХ