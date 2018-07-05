Знаменитости выбрали идеальное положение ног для пляжных снимков

Пользователи Instargram обратили внимание, что ноги большинства популярных моделей и блогеров принимают одно и то же изогнутое положение, когда те позируют. Ступни девушек сравнили со ступнями босых кукол Барби, стоящих на полупальцах, пишет Rus.tvnet.lv .

В начале июня в Instagram-аккаунтах звезд начали появляться пляжные фотографии, где они сидят в одной и той же позе. Девушки в купальниках фотографируются на краю бассейна, лежа на спине или полулежа и опираясь на руки. На всех снимках у знаменитостей одно колено поднято выше другого.