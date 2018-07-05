Неделя моды в Париже: классика Armani стала ярче и эффектнее

Представленная на подиуме коллекция, созданная Джорджио Армани в присущем Модному дому стиле, была, как всегда, богата роскошными вечерними платьями и костюмами классического кроя, дополненными изысканными украшениями и аксессуарами, сообщает Rus.tvnet.lv .

Однако на этот раз дизайнер позволил себе поэкспериментировать с яркими цветами, и очень удачно. Кроме того, не совсем типичные для бренда оттенки, такие как фуксия и бирюзовый, идеально сочетались с любимыми цветами Армани - черным, серым и слоновой кости.