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  • Неделя моды в Париже: классика Armani стала ярче и эффектнее

Неделя моды в Париже: классика Armani стала ярче и эффектнее

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Показ новой осенне-зимней коллекции Armani на Неделе высокой моды в Париже поразил объемными вечерними нарядами и нетипичными для этого бренда яркими цветами.

Представленная на подиуме коллекция, созданная Джорджио Армани в присущем Модному дому стиле, была, как всегда, богата роскошными вечерними платьями и костюмами классического кроя, дополненными изысканными украшениями и аксессуарами, сообщает Rus.tvnet.lv.

Однако на этот раз дизайнер позволил себе поэкспериментировать с яркими цветами, и очень удачно. Кроме того, не совсем типичные для бренда оттенки, такие как фуксия и бирюзовый, идеально сочетались с любимыми цветами Армани - черным, серым и слоновой кости.

Еще один эксперимент - объемные вечерние платья из бесчисленных метров тюля и шелка. Смело и невероятно красиво!

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