Обнаружена неожиданная связь одиночества и ожирения

Влияние лишнего веса на одиночество на первый взгляд может показаться очевидным. Не секрет, что людям с нестандартной внешностью, как правило, сложнее социализироваться. Правило действует и в обратную сторону: отсутствие друзей может стать причиной стресса и, следовательно, переедания, пишет Дни.ру.

Теперь медики утверждают, что генетической составляющей подобной взаимосвязи не уделялось должного внимания. К тому же одиночество очень редко становилось предметом исследований, передает журнал Nature Communications.

Проанализировав информацию о полумиллионе человек, специалисты выявили пятнадцать регионов генома, которые были связаны с чувством одиночества. Изучая биологические характеристики одиноких людей, страдающих от отсутствия компании, медики заметили, что во многих случаях аналогичные вариации уже удавалось связать с ожирением.

Специалисты не исключают, что полученные ими данные позволят разработать новые подходы к борьбе с лишним весом. Эти же технологии, как ожидается, параллельно позволят избавить человека от чувства одиночества.