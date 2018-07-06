Серена Уильямс не могла похудеть из-за грудного вскармливания

На днях прославленная теннисистка Серена Уильямс призналась, что прекратила кормить грудью свою дочь Олимпию, чтобы быстрее вернуться на корт. Только этот способ помог ей прийти в форму перед престижнейшим соревнованием в истории тенниса — Уимблдоном. Как рассказала Серена, строгая диета и интенсивные тренировки не cработали.
«Все слышали, что во время кормления грудью можно похудеть, но со мной этого не произошло», - пишет Серена Уильямс, пишет Deti.mail.ru.
36-летняя спортсменка рассказала, что долго думала и сомневалась, но в итоге приняла эмоционально сложное решение — прекратить кормить грудью.
«Я держала Олимпию на руках и разговаривала с ней. Сказала ей: «Послушай, мне нужно прекратить. Мамочка должна это сделать». В этот момент я плакала», - призналась Серена Уильямс.
И это помогло Уильямс: она сбросила лишние килограммы в короткие сроки: «Тогда я поняла, что все мы разные. И то, что говорят одни, может быть неправдой для других. Мне кажется, что нам важно об этом говорить».
Напомним, что Уимблдон стартовал 2 июля. Серена Уильямс в первом круге турнира обыграла представительницу Голландии Аранту Рус со счетом 7:5, 6:3.
Уильямс и ее супруг, бизнесмен Алексис Оганян, впервые стали родителями в начале сентября 2017 года. В отличие от других звезд, Серена не прячет дочку и часто радует поклонников милыми снимками в соцсетях.