Серена Уильямс не могла похудеть из-за грудного вскармливания

«Все слышали, что во время кормления грудью можно похудеть, но со мной этого не произошло», - пишет Серена Уильямс, пишет Deti.mail.ru.

36-летняя спортсменка рассказала, что долго думала и сомневалась, но в итоге приняла эмоционально сложное решение — прекратить кормить грудью.

«Я держала Олимпию на руках и разговаривала с ней. Сказала ей: «Послушай, мне нужно прекратить. Мамочка должна это сделать». В этот момент я плакала», - призналась Серена Уильямс.

И это помогло Уильямс: она сбросила лишние килограммы в короткие сроки: «Тогда я поняла, что все мы разные. И то, что говорят одни, может быть неправдой для других. Мне кажется, что нам важно об этом говорить».

Напомним, что Уимблдон стартовал 2 июля. Серена Уильямс в первом круге турнира обыграла представительницу Голландии Аранту Рус со счетом 7:5, 6:3.