Греческий куриный суп, который готовится за тридцать минут

Традиционный греческий суп нашел отклик во многих странах: аналоги этого супа встречаются и в арабской кухне, и в турецкой, и в еврейской, и в итальянской, и в кухнях балканских народов, пишет Lifter.com.ua.

Для приготовления греческого супа вам понадобится:

1 куриный окорочок;

пол стакана риса;

один лимон;

одно яйцо;

соль, перец;

приправа;

четверть стакана оливкового масла.

Вот что нужно делать:

1) Отварите куриный бульон с морковью и луком. Когда курица будет готова, выньте овощи и окорочок, разберите его, мясо бросьте обратно в бульон.

2) Добавьте в бульон промытый рис. Варите его до готовности.

3) Отдельно взбейте сок одного лимона и яйцо.

4) Суп посолите, поперчите и добавьте к нему вашу любимую приправу.

5) В лимонно-яичную смесь добавьте 5-6 ложек горячего супа.

6) Затем медленно, непрерывно помешивая, влейте эту смесь в суп.

7) Добавьте к нему оливковое масло, дайте супу закипеть (не сильно, иначе яйцо свернется и не получится кремовая густая жидкость), затем снимите с огня.