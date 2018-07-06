Греческий куриный суп, который готовится за тридцать минут

Предлагаем вам попробовать очень вкусный и легкий греческий суп, пишет Bucataria Noastra. Он идеально подходит для лета. Готовится всего за тридцать минут.
Традиционный греческий суп нашел отклик во многих странах: аналоги этого супа встречаются и в арабской кухне, и в турецкой, и в еврейской, и в итальянской, и в кухнях балканских народов, пишет Lifter.com.ua.
Для приготовления греческого супа вам понадобится:
1 куриный окорочок;
пол стакана риса;
один лимон;
одно яйцо;
соль, перец;
приправа;
четверть стакана оливкового масла.
Вот что нужно делать:
1) Отварите куриный бульон с морковью и луком. Когда курица будет готова, выньте овощи и окорочок, разберите его, мясо бросьте обратно в бульон.
2) Добавьте в бульон промытый рис. Варите его до готовности.
3) Отдельно взбейте сок одного лимона и яйцо.
4) Суп посолите, поперчите и добавьте к нему вашу любимую приправу.
5) В лимонно-яичную смесь добавьте 5-6 ложек горячего супа.
6) Затем медленно, непрерывно помешивая, влейте эту смесь в суп.
7) Добавьте к нему оливковое масло, дайте супу закипеть (не сильно, иначе яйцо свернется и не получится кремовая густая жидкость), затем снимите с огня.
Суп готов. Приятного аппетита.