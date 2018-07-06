Пт, 6.07.2018
«Женщины, не надо терпеть. Будьте счастливы и свободны в своем выборе». Яна Каск
Postimees
Мнение
Впрок
Спорт
ЭР100
Глобус
Культура
КРАСОТКА
Limon
Здоровье
Барбос
Ваш дом
Прогноз
  • Krasotka
  • К столу
  • Греческий куриный суп, который готовится за тридцать минут

Греческий куриный суп, который готовится за тридцать минут

E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

Фото иллюстративное

ФОТО: Scanpix

Предлагаем вам попробовать очень вкусный и легкий греческий суп, пишет Bucataria Noastra. Он идеально подходит для лета. Готовится всего за тридцать минут.

Традиционный греческий суп нашел отклик во многих странах: аналоги этого супа встречаются и в арабской кухне, и в турецкой, и в еврейской, и в итальянской, и в кухнях балканских народов, пишет Lifter.com.ua.

Для приготовления греческого супа вам понадобится:

    1 куриный окорочок;

    пол стакана риса;

    один лимон;

    одно яйцо;

    соль, перец;

    приправа;

    четверть стакана оливкового масла.

Вот что нужно делать:

1) Отварите куриный бульон с морковью и луком. Когда курица будет готова, выньте овощи и окорочок, разберите его, мясо бросьте обратно в бульон.

2) Добавьте в бульон промытый рис. Варите его до готовности.

3) Отдельно взбейте сок одного лимона и яйцо.

4) Суп посолите, поперчите и добавьте к нему вашу любимую приправу.

5) В лимонно-яичную смесь добавьте 5-6 ложек горячего супа.

6) Затем медленно, непрерывно помешивая, влейте эту смесь в суп.

7) Добавьте к нему оливковое масло, дайте супу закипеть (не сильно, иначе яйцо свернется и не получится кремовая густая жидкость), затем снимите с огня.

Суп готов. Приятного аппетита.

Читать также

Актуально

НАВЕРХ