После «рыбного педикюра» эта женщина осталась без ногтей!

В начале 2018 года девушка из Нью-Йорка обратилась к дерматологам клиники Вайль-Корнелл, потому что за полгода до этого шесть ногтей на ее ногах начали отслаиваться без видимой на то причины, пишет Lifter.com.ua.

После проведения обследования доктор Шари Липнер, глава ногтевого отделения, выяснила, что наиболее вероятной причиной разрушения ногтевой пластины (это заболевание называется онихомадезис) является так называемый «рыбный педикюр», сеансы которого девушка прошла около 6 месяцев назад.

По словам доктора Липнер, хотя с формальной точки зрения это не совсем педикюр, практика погружения ног в ванну, наполненную небольшой всеядной рыбой вида Garra rufa, лет десять назад стала популярной спа-услугой.

В своей статье она объясняет, что причудливая косметическая процедура стала применяться после того, как люди заметили, что дикой популяции беззубой рыбы семейства карповых, обитающей в Турции, Сирии, Ираке и Иране, нравится грызть человеческую кожу. При этом почему-то рыбка предпочитает объедать неприглядные бляшки псориаза.

Вскоре подобные сеансы с «рыбой-целителем» начали рекламировать и в качестве средства борьбы с экземой, огрубевшей кожей и просто для улучшения кровообращения и чистки.

Однако клинически доказано, что этот пресноводный вид может уменьшить только проявления псориаза, а все прочие целебные применения совершенно не обоснованы.

Центр по контролю и профилактике заболеваний США определил, что при педикюре с применением Garra rufa могут передаваться инфекции, потому что довольно часто воду между сеансами не меняют и рты рыбок становятся довольно грязными.

Агентство отмечает, что по меньшей мере 10 штатов США запретили салонам предлагать подобную услугу из-за возможности заражения, а также случаев использования рыбы с зубами. Кроме того, рыбок морят голодом, чтобы они грызли человеческую кожу.

По словам Липнер, ногти на ногах растут в среднем со скоростью 1 мм в месяц, так что полностью ноготь отрастает только за год.

Специалисты затрудняются сказать, как именно рыбы переносят инфекции. Скорее всего, дело в том, что в их ротовой полости остаются микробы с чужих ног.