Daily Mail: британским школьницам запретили носить юбки из-за трансгендеров

Отмечается, что школы выбрали гендерно-нейтральную политику, в рамках которой мальчики и девочки должны носить брюки. Школы последовали примеру учебного заведения в городе Льюис в Восточном Сассексе, в котором с прошлого года отказались от женской формы одежды для учащихся. Директор школы в Лююисе Тони Смит заявил, что введение нейтральной формы связано с равноправием учащихся, пишет Газета.ru .

Один из родителей учащихся другой школы рассказал, что руководство не проконсультировалось с ними, и даже не уведомило письменно о подобных изменениях. Мать ученицы Дайан Бурдаки рассказала, что увидела саму новость на сайте школе, в которой говорится о том, что с сентября 2019 года в школе будет введена гендерно-нейтральная форма. Daily Mail пишет, что не всем родителям понравилась эта идея.