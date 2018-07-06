Почему так много женщин не знают, что такое оргазм

Многие женщины говорят, что они ничего не чувствуют при прикосновениях к своей груди. Но если подойти к делу со всей возможной нежностью, эта замечательная чувствительность может быть возвращена.

Самый лучший способ стимулировать положительный полюс женщины - через любовь.

При истинной связи и беззаботной любви ее положительный полюс стимулируется лучше всего. Помощь, добро и проявление любви открывают ее для вас, и она сможет полностью слиться с вами.

3. Исцеление от чувства использованности.

Учитель по тантре Барри Лонг обычно говорил, что «женщины устали от использования в качестве сексуальных плевательниц для мужчин».

Это может показаться преувеличением. Но исторически это очень точно. У женщин была своя роль в семье и в брачных отношениях. Они не должны были говорить «нет» сексу. Они были жены. Это было их обязанностью.

Сексуальная революция 60-х годов привела к тому, что женщины могут наслаждаться сексом и иметь оргазмы. На протяжении столетий до этого даже не считалось, что это возможно (не говоря уже о важности).

Представьте себе, сколько мучительных и нежелательных половых встреч было тогда в жизни женщин. Это наложило исторический отпечаток на гетеросексуальные отношения сегодня. Призраки прошлого до сих пор живут внутри как страхи, травмы и идеи, которые женщины привносят в секс и отношения.

Но теперь можно узнать, что значит действительно заниматься любовью. В тантрической близости часто практикуется неэякуляторный секс. Не то, чтобы в эякуляции было что-то плохое - это важная часть секса.

Но для того, чтобы выйти за рамки стандартной модели, мы должны представить, что просто занимаемся любовью. Достижение эякуляции не выпускает дальше цели продолжения рода, тогда как истинная цель - испытать то, что находится за ее пределами.

Многие женщины хотели бы заниматься любовью со своим партнером без необходимости эякуляции. У них и так было много такого секса, и их тела закрылись.

Но идея просто быть любящей - от нежного прикосновения до простого удовольствия - быть близкой - чувствовать себя любимой ... Да, женщины очень этого хотят.

4. Все меняется.

Мы сейчас ищем что-то большее. Мы знаем, что сексуальность и близость могут быть более глубокими. У нас есть права, свобода и выбор, которых не было у наших предков.

Мы изучаем, что представляют собой наши тела - далеко за пределами наших животных инстинктов и способности к размножению. Мы учимся играть с божественной и бесконечной частью нас самих. Мы понимаем, какие чудеса совершают наши тела - внутри и снаружи.