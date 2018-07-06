Почему так много женщин не знают, что такое оргазм

Знаете ли вы, что только 25% женщин постоянно испытывают оргазм во время полового акта? Проанализировав 33 исследования за последние 80 лет Элизабет Ллойд написала в своей книге «Дело о женском оргазме», что у 50% женщин оргазмы бывают иногда, у 20% - редко, а 5% не испытывали их никогда. Это поразительные цифры!
На любом семинаре по тантрическому сексу и сознательной сексуальности всегда присутствуют женщины, которые не могут почувствовать удовольствие, потому что их клитор и влагалище не чувствительны, пишет Lifter.com.ua.
И всегда есть хоть одна, у которой никогда не было оргазма - даже после десятилетий секса. Некоторые из них потеряли желание заниматься сексом, и думают, что с ними что-то не так, ведь они ничего не знают об удовольствии, о котором говорят другие женщины.
Основные причины этого явления изучали Катрина Бос и Сollective Evolution.
1. Вагина - это не цилиндр для пениса.
В физиологическом смысле пенис производит фрикции, чтобы сфокусировать всю оргазмическую энергию на сперме, которая должна добраться до яйцеклетки. В этом случае влагалище действительно помогает пенису достичь возбуждения и выбросить сперму туда, куда ей полагается попасть с точки зрения природы.
Но помимо этой простой функции вагина обладает и другими возможностями. Она - орган с сочными складками и мышцами и гораздо более чувствительна, когда расслаблена и возбуждена.
В обычном представлении она должна быть тугой. Но это уменьшает ее способность получить удовольствие. Чем жестче вагина (и чем тяжелее удары пениса), тем меньше чувствительность.
Чем больше у женщины заблуждений, связанных с сексом, тем более сенсибилизирована ее вагина. Она сжимается как доспехи - поскольку ей нужно быть плотной, чтобы обхватывать пенис. Она буквально защищает себя с каждым ударом. Бывают моменты, когда это приятно. Но тем не менее создается броня.
Но когда ей позволено расслабиться, ее стенки могут ожить. Когда пенис входит нежно, без грубых фрикций, она может полностью расслабиться и по-настоящему почувствовать, что происходит. В зависимости от удовольствия, которое она испытывает, ее стенки могут начать вибрировать - буквально растворяясь в волнах удовольствия.
С каждой волной тонкие нервные окончания стенок влагалища посылают сигналы удовольствия ко всему телу. Женщина почувствует этот оргазмический поток от кончиков пальцев ног до головы.
2. Сердце должно быть открыто.
Мы магнитные существа. В школах тантрического секса говорят, что положительный полюс женщины - ее сердце, а отрицательный - ее вагина. Положительный полюс «дает», а отрицательный полюс «получает». (Для мужчин это противоположность - следовательно, в половом акте возможен круговой поток энергии).
Если вы хотите, чтобы отрицательный полюс был активирован, вы должны стимулировать положительный полюс. Если мы стимулируем отрицательный полюс женщины через агрессивную стимуляцию клитора, как это приятно, это заставляет вагину возбуждаться и заряжаться положительно.
Давление в ней будет нарастать (как в пенисе), и ей захочется освободиться. Это в каком то смысле кажется успехом. Но это приводит к «фрикционному сексу» и не дает полного оргазма.
Стимулирование положительного полюса можно провести, лаская грудь. Это может быть сложной задачей, так как многие женские груди и соски нечувствительны из-за грудного вскармливания и грубого обращения.
Многие женщины говорят, что они ничего не чувствуют при прикосновениях к своей груди. Но если подойти к делу со всей возможной нежностью, эта замечательная чувствительность может быть возвращена.
Самый лучший способ стимулировать положительный полюс женщины - через любовь.
При истинной связи и беззаботной любви ее положительный полюс стимулируется лучше всего. Помощь, добро и проявление любви открывают ее для вас, и она сможет полностью слиться с вами.
3. Исцеление от чувства использованности.
Учитель по тантре Барри Лонг обычно говорил, что «женщины устали от использования в качестве сексуальных плевательниц для мужчин».
Это может показаться преувеличением. Но исторически это очень точно. У женщин была своя роль в семье и в брачных отношениях. Они не должны были говорить «нет» сексу. Они были жены. Это было их обязанностью.
Сексуальная революция 60-х годов привела к тому, что женщины могут наслаждаться сексом и иметь оргазмы. На протяжении столетий до этого даже не считалось, что это возможно (не говоря уже о важности).
Представьте себе, сколько мучительных и нежелательных половых встреч было тогда в жизни женщин. Это наложило исторический отпечаток на гетеросексуальные отношения сегодня. Призраки прошлого до сих пор живут внутри как страхи, травмы и идеи, которые женщины привносят в секс и отношения.
Но теперь можно узнать, что значит действительно заниматься любовью. В тантрической близости часто практикуется неэякуляторный секс. Не то, чтобы в эякуляции было что-то плохое - это важная часть секса.
Но для того, чтобы выйти за рамки стандартной модели, мы должны представить, что просто занимаемся любовью. Достижение эякуляции не выпускает дальше цели продолжения рода, тогда как истинная цель - испытать то, что находится за ее пределами.
Многие женщины хотели бы заниматься любовью со своим партнером без необходимости эякуляции. У них и так было много такого секса, и их тела закрылись.
Но идея просто быть любящей - от нежного прикосновения до простого удовольствия - быть близкой - чувствовать себя любимой ... Да, женщины очень этого хотят.
4. Все меняется.
Мы сейчас ищем что-то большее. Мы знаем, что сексуальность и близость могут быть более глубокими. У нас есть права, свобода и выбор, которых не было у наших предков.
Мы изучаем, что представляют собой наши тела - далеко за пределами наших животных инстинктов и способности к размножению. Мы учимся играть с божественной и бесконечной частью нас самих. Мы понимаем, какие чудеса совершают наши тела - внутри и снаружи.
Мы когда-то гонялись за оргазмом, потому что думали, что это самое главное (что верно в контексте секса). Но теперь главная цель - полная оргазмичность. Это наша истинная природа. Но чем больше мы гоняемся за оргазмом, тем хитрее он ускользает.